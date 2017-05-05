〈北部〉桃園住宅火災警報器安裝率 今年可達32%
明年預計為5成
〔記者謝武雄／桃園報導〕住宅火警頻傳，民眾越來越重視居家安全，市府消防局局長胡英達昨天在市議會指出，桃園市需要安裝住宅火災警報器的住宅約有卅一．四萬多戶，至今已裝設六萬七千多戶，安裝率約廿一．五％，在六都排名第三，僅次於高雄市、台北市，今年有二千多萬元預算購買四萬個警報器，普及率可提高至卅二％，明年續編預算將普及率衝到五十％。
胡英達表示，六樓（含）以上住宅需要裝設自動警報器，五樓（含）以下的住宅建議裝設住宅火災警報器，消防局今年原本編列兩百萬元購買住宅火災警報器，消防署另外補助四十一．五萬元，但市長鄭文燦認為太少，指示動用第二預備金八百萬元及地方基層補助款一千萬元，總計二○四一．五萬元，預估今年普及率可達卅二％，僅次於高雄市四十三．三％、台北市卅七％。
他指出，住宅火災警報器是分批採購，民眾可到各消防分隊洽詢，由消防人員到府免費安裝，以中低收入戶、獨居長者、身心障礙等弱勢家庭及狹小巷弄或起火戶周邊等為優先裝設對象，有多餘名額才會分配給一般民眾。
議員促多編預算
市議員黃景熙、林俐玲等人都關心住宅火災警報器發放情形，要求市府多編預算；市議員謝彰文認為，桃園市從一百年就推廣，六年只裝六萬多戶實在太慢；市議員黃婉如批評說，市府今年一月就召開記者會鼓勵民眾裝設，結果等到四月才有現貨安裝；市議員陳麗莉要求納入大專院校周邊出租給學生的房舍。
另外，林俐玲也關心各里滅火器過期情形，謝彰文、周玉琴建議滅火器及換藥的預算由消防局編列支援里辦公室。胡英達說，滅火器預算由民政局編列，消防局派人到里民大會教導民眾如何操作，學校周邊出租房屋都會要求裝置住宅火災警報器，確保租屋學生的安全。
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標題：〈北部〉桃園住宅火災警報器安裝率 今年可達32%
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