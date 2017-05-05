〈北部〉《青少年飆車喧鬧塗鴉》羅東極限運動場 居民卻步
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東文化工場極限運動場，夜間常有青少年聚集，場區被亂塗鴉，入夜後居民視如畏途，地方人士批管理不周；宜蘭縣文化局說，將協調警方提高巡邏密度。
文化局：請警加強巡邏
羅東文化工場極限運動場緊鄰羅東鎮立圖書館、東光國中、羅東鎮農會，交通便利又不收費，原本是散步休閒好去處，但夜間有青少年聚集喧鬧，還在牆面亂塗鴉，羅東鎮成功里長蔡朝金憂心淪為治安死角，盼文化局加強管理。
蔡朝金說，羅東文化工場主場館南側的極限運動場，屬於開放空間，地點比較隱密，場區有涵洞可遮風蔽雨，有些青少年躲在涵洞聚會，亂丟空玻璃瓶及垃圾，在牆面任意「彩繪」，轄區派出所不定期巡邏，但往往警方前腳剛走，青少年後腳就來。
羅東鎮民代表何建東表示，極限運動場白天與黑夜不同風貌，白天有人運動，晚上相當冷清，曾有年輕人騎車闖進場區飆車，或在黑暗角落狂歡，垃圾丟滿地，嚇跑不少外地遊客，請文化局加派保全巡視。
宜蘭縣文化局秘書陳曉慈指出，羅東文化工場晚上只有一名保全駐守主場館，場館外夜巡分身乏術，不過場區設有巡邏箱，請警方加強巡邏，文化局也將派員清除牆壁塗鴉，儘速恢復原狀。
民代盼多辦比賽宣傳
此外，何建東認為，羅東文化工場主場館定期安排藝文展覽、表演節目，地方社團每天到此晨運，多數人逛完主場館後離去，事實上文化工場有個美麗後花園，包括綠地、水池、極限運動場，是散心好去處，文化局可委託志工宣導後花園之美。
何建東說，極限運動場啟用後使用率偏低，管理單位應善用現有場地辦比賽，增加能見度；宜蘭縣文化局說，會聽取各界意見，進一步活化極限運動場。
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