〈北部〉玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出
全國首次記名投票選舉
〔記者花孟璟／花蓮報導〕立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主席共五名代表因案上月解職後，昨召開臨時會補選正副主席，首次依新法採取記名投票，由張明慧、葉微琪分別以四票、六票當選正副主席，這也是地制法修法後，全國首次以記名投票方式選舉正副主席。
玉里鎮民代表會昨召開臨時會，進行正副主席補選投票，由代表們互選，主席選舉由六名代表中最資深的張明慧獲得四票，葉微琪獲得二票，由張明慧當選主席；副主席選舉則由葉微琪獲得六票當選，隨後進行正副主席宣誓就職，並由花蓮縣府政風處副處長監誓，並監交印信。
張明慧說，在剩下的一年七個多月任期，代表會將站在同一陣線為鎮民謀福利，爭取經費及建設，要在理性問政下強力監督鎮政。
涉搓圓仔湯5代表解職
玉里鎮代會包括呂理忠（前代表會主席）、鄧坤明（前代表會副主席）、邱顯達、鍾素政、邱玉林等前鎮代，於一○三年的鄉鎮代表選舉中，同屬第一選區，該選區應選七人、共八人登記，因此代表們集資以二百七十萬元「搓圓仔湯」，說服另一名罹癌的資深鎮代李敏聰退選，五人分別被二審法官判決四個月到六個月徒刑，得易科罰金、褫奪公權二年；張明慧、呂佳怡二名代表由家人出面，並未「親自參與」搓圓仔湯，以不知情為由得以全身而退。
高院三月底二審宣判後，因檢察官沒有在十日內提起上訴，因此二審定讞，花蓮縣政府在上月廿一日將五名代表解職。
二審宣判後，包括曾任鎮長龔文俊助理的鎮代表秀吉．撒夫洛、前副主席呂佳怡、縣府指定的代理主席張明慧都有意投入正副主席補選，背後有鎮長派、前主席派互鬥傳聞甚囂塵上，結果由張明慧及阿美族的葉微琪分別補選上正副主席。
看更多！請加入自由時報粉絲團
全國首次記名投票選舉立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主…
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers talk series’ success
- 《2017秋冬時裝週》Chloe
- 超萌小奶貓受困工程車底 動保人員即刻救援
- 美海軍台裔軍官達認罪協議 不認間諜罪
- 焦點評論》反前瞻 成國民黨的浮木
- 小布情緒智障 酗酒婚變自找的!
- 罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺
- 《藝術絕配》2
- 菸稅何時漲？ 財部：預計6月中旬
- 全大運明登場 星馬澳參戰
- 力霸不實報財案 21人判賠4796萬
- 英國菲利普親王 9月退休淡出公務
- 美共和黨版醫改 今日眾院闖關
- 阿緯模仿小宇靠一張臉 開口就破功
- 修法監督補教師 立委紛提案
- 陳建仁、朱敬一國籍 美國家科學院正名台灣
- iPadQ2出貨估季增15% 宸鴻、業成、瑞儀歡呼
- 美股持平 特斯拉慘虧股價重挫5%
- 【詠歎調】午夜夢迴
- 孔劉封戲王 死鬼CP隔海做了這件事
- 桃產總工會秘書長 被控性侵
- 盜扁柏罰760萬 勞役日抵2萬「超划算」
- 失誤沒理由 余德龍：再苦練
- 不滿囤房稅率調降 竹縣2議員請辭
- 特任官替代率 政院版砍到50％
- 櫃買31家公司 去年賺逾一個股本
- 張睿家安逸暴肥被當新人
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 路燈不亮！ 高市近月65處路燈開關遭竊
- 法總統辯論扒糞 史上最骯髒
- 兆豐銀插花 搶當票券公會理事長
- 自由廣場》中華台北 妳慢慢等
- 眾院通過新法取代歐記健保 川普獲大勝
- 台幣今年升7.1% 亞幣居冠
- 陳綺貞婚期沒譜 女粉喊嫁給我
- 中國徐曉冬「打假」 台女格鬥家有異見
標題：〈北部〉玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email