〈北部〉玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出

2017-05-05

全國首次記名投票選舉

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主席共五名代表因案上月解職後，昨召開臨時會補選正副主席，首次依新法採取記名投票，由張明慧、葉微琪分別以四票、六票當選正副主席，這也是地制法修法後，全國首次以記名投票方式選舉正副主席。

玉里鎮民代表會昨召開臨時會，進行正副主席補選投票，由代表們互選，主席選舉由六名代表中最資深的張明慧獲得四票，葉微琪獲得二票，由張明慧當選主席；副主席選舉則由葉微琪獲得六票當選，隨後進行正副主席宣誓就職，並由花蓮縣府政風處副處長監誓，並監交印信。

張明慧說，在剩下的一年七個多月任期，代表會將站在同一陣線為鎮民謀福利，爭取經費及建設，要在理性問政下強力監督鎮政。

涉搓圓仔湯5代表解職

玉里鎮代會包括呂理忠（前代表會主席）、鄧坤明（前代表會副主席）、邱顯達、鍾素政、邱玉林等前鎮代，於一○三年的鄉鎮代表選舉中，同屬第一選區，該選區應選七人、共八人登記，因此代表們集資以二百七十萬元「搓圓仔湯」，說服另一名罹癌的資深鎮代李敏聰退選，五人分別被二審法官判決四個月到六個月徒刑，得易科罰金、褫奪公權二年；張明慧、呂佳怡二名代表由家人出面，並未「親自參與」搓圓仔湯，以不知情為由得以全身而退。

高院三月底二審宣判後，因檢察官沒有在十日內提起上訴，因此二審定讞，花蓮縣政府在上月廿一日將五名代表解職。

二審宣判後，包括曾任鎮長龔文俊助理的鎮代表秀吉．撒夫洛、前副主席呂佳怡、縣府指定的代理主席張明慧都有意投入正副主席補選，背後有鎮長派、前主席派互鬥傳聞甚囂塵上，結果由張明慧及阿美族的葉微琪分別補選上正副主席。