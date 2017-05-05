〈北部〉下水道廠商解約 頭份憂1.1億被收回
2017-05-05
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣府前年向中央爭取一億一千五百萬元經費，建構頭份市雨水下水道工程，卻因縣府遲遲未取得路權單位公路總局核發路證，導致廠商停工超過六個月，依契約解約，地方憂心難得的大筆建設經費就這樣被中央收回，影響頭份的建設發展。
工程圖三度退回 公路總局未發路證
縣府水利處指出，由於契約載明停工六個月，廠商可終止契約，加上廠商有承攬其他地方業務所以解約，水利處強調，之所以會出現工程不順利狀況，除了公路總局遲遲未核發路證，主要是因自來水集水廠與其他地下管線分布需遷移等因素影響。
水利處表示，當時套繪出相關地下管線位置後，發現自來水管線會影響到工程，自來水公司相當配合，目前集水廠管線遷移工程已經公告招標，之後縣府將著手後續工程規劃。
苗水利處：期限到108年 會緊盯進度
水利處強調，爭取到的中央經費是中央的流域綜合治理計畫，補助時間到一○八年，縣府會緊盯自來水管線遷移進度，不會讓爭取到的經費被收回。
縣府於前年爭取到中央經費補助，規劃在頭份市永貞、自強路口經永貞、民族路口至八德一路共兩期的雨水下水道工程，將此區雨水導入永貞路幹線，再進入永貞抽水站排出，改善當地因地勢較低窪，遇豪大雨及颱風容易淹水狀況。
不過，縣府將此案送交公路總局申請路證時，公路總局審議發現，工程計畫的平面圖、斷面圖及管線分布位置，描繪得不清夠楚，因而三度退回，請苗縣府再送交工程計畫。
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