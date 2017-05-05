〈北部〉竹市古蹟修復延宕年餘 民批控管不力
2017-05-05
「自來水汲筒室與取水口」修復停工中
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市市定古蹟「自來水汲筒室與取水口」修復工程，早在一○四年二月動工，原定去年一月完工，工程卻延宕一年多，目前仍呈停工狀態。
市府：變更設計才停工 本月下旬可完成
新竹市文化局文資科長林曉華說，去年施工挖土時發現舊有的坡崁遺跡，辦理變更設計，後來又發現土方量不同，再辦變更設計，先後停工三次，以致工程逾期，目前修復進度已達九成，五月下旬應可辦理竣工。
市民投訴，這項工程停工多次，工期延宕一年多，與光武國中新建校舍等工程雷同，都是辦理多次變更設計並停工，要不然就是追加預算，顯見市府控管公共工程品質和時程都有待改善。
文化局表示，新竹水道建設計畫在日治時期大正初年即一九二五年開工，一九二九年完工通水，這座古蹟顯示新竹市早在九十年前就有水道建設，是大正時期台灣水道設施的代表。
文化局說，當時日本總督府規劃取水口的設備，沿著頭前溪隆恩圳埋了六個集水井收集源水，通過導水管流入唧筒井，再經由唧筒室中的「柴油內燃機」唧筒，抽到十八尖山山腰的分水井，經沉澱、過濾才得飲用。
市府進行的修復工程包括唧筒室立面、外觀、屋頂、唧筒井及周邊環境的修復，唧筒室會保留部分柴油發電機設施殘跡，目前已修復完成九成，接下來會再爭取文化部經費進行戶外景觀的設計與規劃，並與即將由世博台灣館規劃轉型的兒童圖書館，在明年十月辦理相關活動，讓市民了解新竹水道早期樣貌與歷史。
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