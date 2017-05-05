〈北部〉客家局長勘查 盼重現八寮古道

2017-05-05

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市府客家事務局局長蔣絜安昨天邀集古道專家與居民到龍潭區八寮古道勘查，探尋古道的遺址，她表示，八寮古道沿著山稜線，是早期龍潭往返新竹縣關西運送樟腦的重要通道，希望整理後能重現原來的古樸風貌。

客家事務局配合行政院客家委員會的「台三線客家山林古道網路建置計畫」，選擇龍潭區小粗坑古道、打牛崎古道、八寮古道進行踏查與整理。

蔣絜安昨天邀請古道專家蔡光隆與居民到八寮古道勘查，沿途桐花盛開、景色迷人。她說，西元一八八六年時，劉銘傳在當時稱為大嵙崁的大溪設置撫墾總局，負責山地開發事宜，為了伐樟熬腦而設置十座腦寮，編號一到十寮，其中通往八寮的古道就稱為八寮古道，是龍潭通往新竹縣關西的重要通道。

蔣絜安說，後來樟樹逐漸減少，腦寮消失、古道也荒廢，希望藉由營造古道再現，強化在地的深度旅遊，也藉由參與整理古道與社區建立共同守護的機制。