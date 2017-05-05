〈北部〉客家局長勘查 盼重現八寮古道
2017-05-05
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市府客家事務局局長蔣絜安昨天邀集古道專家與居民到龍潭區八寮古道勘查，探尋古道的遺址，她表示，八寮古道沿著山稜線，是早期龍潭往返新竹縣關西運送樟腦的重要通道，希望整理後能重現原來的古樸風貌。
客家事務局配合行政院客家委員會的「台三線客家山林古道網路建置計畫」，選擇龍潭區小粗坑古道、打牛崎古道、八寮古道進行踏查與整理。
蔣絜安昨天邀請古道專家蔡光隆與居民到八寮古道勘查，沿途桐花盛開、景色迷人。她說，西元一八八六年時，劉銘傳在當時稱為大嵙崁的大溪設置撫墾總局，負責山地開發事宜，為了伐樟熬腦而設置十座腦寮，編號一到十寮，其中通往八寮的古道就稱為八寮古道，是龍潭通往新竹縣關西的重要通道。
蔣絜安說，後來樟樹逐漸減少，腦寮消失、古道也荒廢，希望藉由營造古道再現，強化在地的深度旅遊，也藉由參與整理古道與社區建立共同守護的機制。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出
全國首次記名投票選舉立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主…
網友回應
熱門新聞
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers talk series’ success
- 《2017秋冬時裝週》Chloe
- 超萌小奶貓受困工程車底 動保人員即刻救援
- 美海軍台裔軍官達認罪協議 不認間諜罪
- 焦點評論》反前瞻 成國民黨的浮木
- 小布情緒智障 酗酒婚變自找的!
- 罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺
- 《藝術絕配》2
- 菸稅何時漲？ 財部：預計6月中旬
- 全大運明登場 星馬澳參戰
- 力霸不實報財案 21人判賠4796萬
- 英國菲利普親王 9月退休淡出公務
- 美共和黨版醫改 今日眾院闖關
- 阿緯模仿小宇靠一張臉 開口就破功
- 修法監督補教師 立委紛提案
- 陳建仁、朱敬一國籍 美國家科學院正名台灣
- iPadQ2出貨估季增15% 宸鴻、業成、瑞儀歡呼
- 美股持平 特斯拉慘虧股價重挫5%
- 【詠歎調】午夜夢迴
- 孔劉封戲王 死鬼CP隔海做了這件事
- 桃產總工會秘書長 被控性侵
- 盜扁柏罰760萬 勞役日抵2萬「超划算」
- 失誤沒理由 余德龍：再苦練
- 不滿囤房稅率調降 竹縣2議員請辭
- 特任官替代率 政院版砍到50％
- 櫃買31家公司 去年賺逾一個股本
- 張睿家安逸暴肥被當新人
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 路燈不亮！ 高市近月65處路燈開關遭竊
- 法總統辯論扒糞 史上最骯髒
- 兆豐銀插花 搶當票券公會理事長
- 自由廣場》中華台北 妳慢慢等
- 眾院通過新法取代歐記健保 川普獲大勝
- 台幣今年升7.1% 亞幣居冠
- 陳綺貞婚期沒譜 女粉喊嫁給我
- 中國徐曉冬「打假」 台女格鬥家有異見
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉客家局長勘查 盼重現八寮古道
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分