〈北部〉蘆竹國民運動中心換址 2億補助沒了
市府：舊址有無價古蹟
〔記者邱奕統／桃園報導〕在縣府時期，桃園曾向中央爭取到二億元補助款，要在蘆竹的前北區兒童之家興建國民運動中心，但護樹團體強烈反對，市長鄭文燦上任後遷址到五福游泳池，預計六月動工，二億元補助款也因此被中央收回，市議員批評決策草率，讓補助款泡湯；市府體育局表示，舊址有無價的市定古蹟，新址地段條件更好，以長期來說，得到的絕對比舊址更多。
蘆竹國民運動中心總經費四億六千多萬元，在前縣府時期，已花了八百萬元設計規劃，原本預計去年八月完工營運，當初爭取到的二億元補助款，是體育署補助全國各區國民運動的專案經費，計畫期程在今年底結束。
市府當初樂觀地評估，遷址興建仍屬舊案，不致影響補助款，並與體育署協調、溝通；但體育署最終認為，換址就是新案，不但將原案撤回，原先承諾的二億元補助款也一併收回且無法保留，要求市府重提計畫送審。
體育局官員昨天證實，蘆竹國民運動中心已趕不及補助款的送審期程，四億六千多萬元將由市府自籌；體育局局長夏金興說，舊址內的前北區兒童之家已被指定為市定古蹟，文化資產是無價之寶，而且新址的地點更好，可以讓運動中心被更多人使用，就長期的利益而言，獲得的絕對不只二億元。
預計6月動工 後年完成
夏金興說，蘆竹國民運動中心預計六月動工，一○八年完工，有室內游泳池、綜合球場、韻律教室、健身房、幼兒體適能空間、壁球場、桌球場、室外箭靶練習場、棒壘球練習場、直排輪練習場等。
對此，蘆竹區籍的市議員看法不一，但都認為市府決策應該更謹慎。市議員陳麗莉說，當初遷址就是少數民意凌駕多數民意的不當決策，導致好不容易爭取到的補助款化為烏有，現在多說已無益了，地方期盼運動中心多年，只要求盡速完工。
市議員劉勝全認為，新址確實比舊址佳，更方便民眾使用，但市府在決策過程應該謹慎，既然決定遷址，就要有縝密的計畫或策略因應，讓補助款泡湯實在不應該；市議員郭麗華表示，新址比較好找，對周邊居民影響較小，也能將舊址的北區兒童之家活化使用，這是雙贏的結果，建議市府向中央爭取其他補助款。
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