〈南部〉母親節表愛意 台南洋桔梗尚水

2017-05-04

〔記者王涵平／新營報導〕「 尚水ㄟ花．尚愛ㄟ恁 ！」火鶴花、洋桔梗及文心蘭是台南市三大花卉產業，農業局邀農民共同推廣，其中，洋桔梗花語為「不變的愛」，也適合在母親節送給媽媽。

農務科長邱季芳昨在推廣記者會上說，除了表達對在地農業的愛，也呼籲大家愛用本地產花卉。副局長李建裕更致贈女性同仁洋桔梗，提前祝大家母親節快樂。

農業局說，火鶴花、洋桔梗及文心蘭是南市除了蝴蝶蘭之外的三大花卉產業，三者年產值約達一億八千多萬元。其中，火鶴花栽種四十八公頃，佔全國廿七％，六甲、下營、柳營、官田及歸仁等地都有栽培，單是六甲就種了廿公頃以上，是國內生產重鎮；洋桔梗種植面積也佔國內十％。而文心蘭又稱跳舞蘭，玉井、柳營、新市、安南及白河等地種了近八公頃，以外銷日本市場為主。

在將軍種植洋桔梗的二代花農陳慧蓉說，花卉栽培不如一般人想得那麼順遂，也曾失落徬惶，試過許多花種，歷經好幾年才確立方向，專注於洋桔梗，近年供銷趨於穩定，也樂於試種業者提供的新品種，現代農業除了專業技術，也要有新思維求新求變。

六甲火鶴花農許正營和白河文心蘭農友張博皓都認為，產業波動難免，農業不代表一成不變，台南花卉沒有比別人更好的先天條件，只有堅持初衷，更加努力，才能站穩腳步，迎向新契機。