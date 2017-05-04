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〈南部〉學甲西瓜豐收 週日試吃玩很大

2017-05-04

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲西瓜紅腳笭產業文化節七日在學甲華宗公園登場。去年學甲西瓜因雨災全數泡湯，今年產季雨水少，西瓜豐收，品質好、甜度高，產地價每台斤比往年上漲一到二元。

下西瓜棋 做西瓜綿

學甲區長邱志榮說，學甲西瓜節以園遊會嘉年華型態舉辦，有學甲西瓜王競賽、學甲模範母親表揚、第一屆學甲盃「西瓜棋」少年棋王爭霸賽、西瓜綿DIY親子體驗，並邀市長賴清德等來賓施放紅腳笭，同時也推廣學甲五寶「西瓜、虱目魚、蜀葵花、台灣鯛、黑面琵鷺」，形塑學甲特色品牌。

會場提供免費的西瓜汁和西瓜切片、虱目魚丸，讓民眾試吃當令學甲特色農產。西瓜展售會則以每台斤十一元販售學甲大西瓜，公所預估西瓜節可銷售超過一萬台斤。

學甲大西瓜主要栽種於三慶里頂洲段八掌溪畔，面積四十多公頃，排水良好砂礫地又是鹽分地，種出的「華寶」品種大西瓜平均每顆重廿台斤以上，今年雨水少，重量三十台斤以上的西瓜產量比往年多，甜度達十三、四以上。

瓜農說，一分地種二百株西瓜，一株瓜苗只留一顆西瓜培育，今年產季育成率超過八成，盤商前來收購的產地價依果形、品質上漲到每台斤十一到十三元，瓜農們樂慶豐收。

學甲西瓜產期約一個月，預估產值超過二千萬元，今年首見外縣市前來舉辦農村輕旅行，在產地買西瓜。學甲警分局也排定「護果專案」巡護西瓜田，分局長楊青垂說，看到瓜農豐收，開心感謝員警的辛勞，一切都值得。

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  • 學甲大西瓜大豐收，七日在學甲華宗公園登場的學甲西瓜紅腳笭產業文化節可嚐鮮。（記者楊金城攝）

    學甲大西瓜大豐收，七日在學甲華宗公園登場的學甲西瓜紅腳笭產業文化節可嚐鮮。（記者楊金城攝）

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