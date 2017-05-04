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〈南部〉長榮女中黃雅祺 三代同堂義剪

2017-05-04

〔記者王俊忠／台南報導〕「念小學一年級時，某日父親突然問我：雅祺，爸爸要帶很多人去幫別人剪頭髮，妳要不要去？」那時候還小，覺得有趣就跟著去了！長榮女中美容科三年級學生黃雅祺的一篇作文，讓師生認識雅祺這個義剪公益家族。

黃雅祺來自美髮世家，爺嬤、爸媽與家族多位成員都從事美髮工作，耳濡目染下，她和妹妹雅鈴從小就確立志向，先後就讀長女美容科精進技藝，也持續跟著家人義剪練功夫。

十七年前九二一大地震發生時，雅祺的父親黃俊傑拉著父母、妻子進入災區幫災民剪髮，開始義剪人生。這幾年逢店休日，就號召親友及同業，到教養院為院生義剪。

雅祺回憶，第一次踏進教養院，中重度障礙院生流口水衝向她、還伸手要摸她，把她嚇哭、嚇跑，父親花好長一段時間開導，才讓她重新鼓起勇氣，畏縮地跟在家人身邊跑龍套，幫忙遞工具，漸漸地認識這些像小孩般的院生。小學五年級、身高不到一三○公分的雅祺，開始幫院生理髮。

每回外出義剪，雅祺和妹妹都要向學校請假，趕到教養院服務，一下午一個人至少要剪十顆頭，有些不受控制的院生還會拳打腳踢，須由工作人員架住，有時不小心會傷到自己，甚至還被院生吃豆腐。雅祺告訴父親，這條路雖不輕鬆，但會堅持到底，將義剪家族公益精神傳承下去。

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  • 長榮女中美容科三年級學生黃雅祺（右一）追隨父親黃俊傑（左一）的愛心號召，跟著家人三代同堂義剪做公益。（記者王俊忠攝）

    長榮女中美容科三年級學生黃雅祺（右一）追隨父親黃俊傑（左一）的愛心號召，跟著家人三代同堂義剪做公益。（記者王俊忠攝）

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