〈南部〉北農孝子休學顧癱父 統測改考護理

2017-05-04

〔記者楊金城／佳里報導〕現代版廿四孝！國立北門農工食品加工科高三學生黃建章，為了照料因車禍癱瘓的父親，減輕媽媽的照顧壓力，不但休學一年，六日登場的四技二專統測，為了給父親更好的看護，毅然捨棄食品科，改考統測衛生護理類，昨獲頒學校孝行獎。

設孝行獎 校友莊元和回饋母校

北農六十六歲校友莊元和為回饋母校，捐贈一百六十萬元設置北農孝行獎、設立藝文展覽室等，學校特地選出首屆「北農廿四孝」，由莊元和、校長張福祥頒贈每人六千元表揚廿四名得獎學生，獎勵推行孝道。莊元和從小就有孝心，小時候鄰居丟掉吃剩的米飯餵雞，他搶拾米飯回家煮粥，如今事業有成，節儉個性沒變。

獲獎學生中，黃建章於一○二年九月就讀北農一年級，當年十一月全家從東區搬到歸仁新家，沒想到入厝第一天，爸爸騎機車載他趕赴仁德搭校車，途中出車禍，傷到頸椎，胸部以下癱瘓，讓他很自責。

照護父親 黃建章拚衛生護理類

黃母辭掉工作專心照顧父親，身體不堪負荷，才十六歲、身為么子的黃建章為了減輕媽媽的照顧壓力，和父母、姊姊商量後，毅然在一年級下學期辦理休學一年，遠赴台中和媽媽一起照顧父親。

現在父親經過三年半復健，已進步到可用助行器慢慢走幾步路，黃建章也決定統測改考衛生護理類科系，捨棄拿手的食品科，他說，只要父親身體恢復健康，再苦都值得。

不過，生物、健康與護理專業科目，黃建章都未讀過，特別找書自習，學校護理老師也幫他複習和指導，希望能幫他圓夢。黃建章說，希望未來能考上護理師執照，照顧父親。