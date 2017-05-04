〈南部〉台南》獎勵市區設停車場 議員促增誘因

2017-05-04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區停車位一位難求，多名議員昨質詢時指出，一年來約有五萬輛汽機車遭拖吊，拖吊費高達八千萬元，要求交通局廣闢停車場取代拖吊，並提高獎勵措施。市議員陳怡珍、曾順良、蔡旺詮、莊玉珠等人要求交通局加速推動獎勵民間投資設置停車場，解決停車空間嚴重不足問題。

陳怡珍批評，交通局獎勵民間設置路外停車場宣傳不力，去年上路以來，僅吸引業者增加四處停車場、共九十二個汽車停車格，等於一個月才增加七格，完全無法負荷市區龐大的停車需求。

其中，市府針對平面停車位每格獎助三千元、立體停車位每格獎助三萬元，但至今沒有任何業者申請立體機械停車格位獎助，顯示市府提供誘因極低，無法吸引民間業者替台南市增加停車空間。

曾順良說，去年五月迄今一年來，總計有二萬八千多輛汽車、二萬多輛機車被拖吊，光是拖吊費就達八千萬元，這還不包括汽車的保管費二百元、機車的保管費五十元。他要求交通局不要縱容拖吊業者壓榨市民，對未依合約執行的拖吊業者立即解約，同時加速推動獎勵民間投資設置停車場，才能解決停車空間嚴重不足問題。

擬調增機械停車格補助

交通局長林炎成說，今年會修正獎勵辦法，目標是調整增加機械停車格的補助，更會主動出擊，尋找在地里長與地主，洽談設置民間停車場的可能，盡全力解決停車問題。另外，假日到台南市區的旅客遠超過荷負，未來也希望大家騎T-Bike進來市區，不要都把車開進來。