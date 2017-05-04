快訊PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
〈南部〉台南》獎勵市區設停車場 議員促增誘因
2017-05-04
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區停車位一位難求，多名議員昨質詢時指出，一年來約有五萬輛汽機車遭拖吊，拖吊費高達八千萬元，要求交通局廣闢停車場取代拖吊，並提高獎勵措施。市議員陳怡珍、曾順良、蔡旺詮、莊玉珠等人要求交通局加速推動獎勵民間投資設置停車場，解決停車空間嚴重不足問題。
陳怡珍批評，交通局獎勵民間設置路外停車場宣傳不力，去年上路以來，僅吸引業者增加四處停車場、共九十二個汽車停車格，等於一個月才增加七格，完全無法負荷市區龐大的停車需求。
其中，市府針對平面停車位每格獎助三千元、立體停車位每格獎助三萬元，但至今沒有任何業者申請立體機械停車格位獎助，顯示市府提供誘因極低，無法吸引民間業者替台南市增加停車空間。
曾順良說，去年五月迄今一年來，總計有二萬八千多輛汽車、二萬多輛機車被拖吊，光是拖吊費就達八千萬元，這還不包括汽車的保管費二百元、機車的保管費五十元。他要求交通局不要縱容拖吊業者壓榨市民，對未依合約執行的拖吊業者立即解約，同時加速推動獎勵民間投資設置停車場，才能解決停車空間嚴重不足問題。
擬調增機械停車格補助
交通局長林炎成說，今年會修正獎勵辦法，目標是調整增加機械停車格的補助，更會主動出擊，尋找在地里長與地主，洽談設置民間停車場的可能，盡全力解決停車問題。另外，假日到台南市區的旅客遠超過荷負，未來也希望大家騎T-Bike進來市區，不要都把車開進來。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
屏東違規停車拖吊委外 業者沒興趣
屏東縣違規停車拖吊及公有停車場、路邊停車格等收費業務都要委外經營，但因拖吊量偏低，業者興趣缺缺，公有停車場及路邊停車格收費現階段每年可為公庫進帳約一千六百萬元，業者投入的經營成本遠低於拖吊業務，外包誘…
網友回應
熱門新聞
- 補習班追問林奕含案「怎麼回事？」 陳星回答...
- 獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣
- 偏心逆跳日期 獨一浪漫蝶舞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to gate-crash WHA: minister
- 俄反對派領袖「綠臉」控訴 普廷害人險失明
- 林奕含頭七 父親聲明：預防第二個「房思琪」
- 《民俗看法》墓碑塗黑 子孫恐走衰運
- 千安俱樂部第20席 王勝偉報到
- 三星砸26.4億美元 擴產DRAM
- 6人無照騎車相揪飆雪隧 4男2女車禍2人傷
- 北市光復路下陷封閉 鄰近建物傾斜一度超過警戒值
- 中客縮減 離島郵輪開賭拚觀光？
- 美國庫存降幅不如預期 油價上揚
- 生煤使用量縮減 麥寮汽電陷違約危機
- 超越建仔 田中主場7連勝
- 立院初審 公務員退休金 採計最後15年均俸
- 兩大潮流加持 偉詮電下半年大爆發
- 檀島咖啡今試營運 蛋撻必嘗
- 〈健康充電站〉乳癌防治講座
- 聯邦銀前4月 每股稅前盈餘0.39元
- 爆收賄數十萬 雙北墓政7員涉圖利
- 妻誣指外遇 台銀證券董座訴離准了
- 陳建仁與朱敬一 國籍獲NAS正名
- 秀智潤娥紅毯肩情搶鏡
- 欠稅千萬被禁奢 醫生娘出國玩竟免管收
- 王令麟涉掏空東森酒店16億 北檢偵辦
- 女歌手告白好友遭拒 笑納回憶
- 木村拓哉票房失利 師弟救援
- 中資春興精工 入股應華中國子公司
- 中國管網媒 編輯採訪也須「姓黨」
- 不滿預算協商版 川普嗆政府關門又改口
- 送亡妹生日禮 湯瑪斯飆53分降巫
- 夜幫肌萎兒翻身 母每半小時起床
- 移動式空調夯賣 掀一線台廠大戰
- 翻臉準備中？ 北韓國營媒體罕見批中
- 透明條款爭議多 公司法修法公聽會 火藥味濃
- 10槍打死黑幫 判賠443萬
- 樂金供貨三星生變 友達、群創受惠
- 「首輪新秀」頭銜 不再困擾張閔勛
- 糾正矮化台灣 立委促外交部恢復專責小組
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台南》獎勵市區設停車場 議員促增誘因
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分