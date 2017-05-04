〈南部〉台南》2系統差很大 T-Bike挨批「重南輕北」
溪南豪華溪北陽春 車價差近萬
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市T-Bike竟分成溪南、溪北兩種！市議員賴惠員昨天租借兩種T-Bike，牽進議會質詢，質疑溪北的「觀光T-Bike」騎到台南市區根本無法還車，而且與現在熱門的T-Bike相比，兩者價格相差近萬元，她批評市府，建置T-Bike，重溪南的市區、輕溪北的農村！
市議會昨進行交通局及觀旅局業務報告及質詢，市議員賴惠員、唐碧娥、蔡育輝、林美燕等人都對T-Bike提出質詢。
賴惠員說，台南的公共自行車系統以溪北、溪南劃分為兩種系統，分別是溪北「觀光T-Bike」與溪南「台南T-Bike」。其中，觀光T-Bike一輛造價三千五百元，T-Bike一輛一萬二千元，價差高達八千五百元。「也就是說，要到農村的土溝村美術館，就騎三千五百元的車，騎到市區孔廟等古蹟景點的，就是一萬二千元的車，怎會差這麼多？」
台南T-Bike今年五月後將建置五十二站，約一千五百輛；而觀光T-Bike在安平撤站後，現在只剩溪北的白河及後壁共五站，而且彼此系統不能相互歸還車輛。賴惠員要求應加速資訊、系統整併，避免重蹈新北市NewBike覆轍。
唐碧娥建議交通局為公共自行車加保，讓台南的T-Bike成為全台灣公共自行車保險的領頭羊。蔡育輝則要求T-Bike儘速到溪北建置，不能再跳票了。交通局長林炎成表示，今年預算尚未編列，會儘量爭取預算建置。
系統不能互相歸還 未來會整合
觀旅局長王時思說明，觀光T-Bike和T-Bike是不同系統，觀光T-Bike目前設置在白河、後壁等地景點，是在T-Bike未建置前先行設置，讓溪北鄉親也可以體驗。未來兩種T-Bike資訊會整合，不過，系統無法整併，但長期而言，全市都會整合建置為T-Bike系統。
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