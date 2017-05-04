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〈南部〉市長黨內初選戰 4綠委演講求支持
2017-05-04
〔記者王榮祥／高雄報導〕繼年初看板大戰後，民進黨高雄市長黨內初選競爭最近進入第二階段「演講賽」，五綠委中有四人各自在社區舉辦小型演講，直接與基層互動、爭取支持。
年初，有意競逐民進黨下屆高雄市長黨內初選的立委陳其邁、管碧玲、劉世芳、林岱樺、趙天麟，陸續在街頭架設大型看板，引爆一波看板戰；其中趙天麟因工人架設看板時不幸發生意外，宣告撤下所有看板、但參選決心不變。
近兩個月，五綠委中有四人陸續啟動社區小型演講，直接與基層互動、爭取支持，四陣營也賦予小型演講不同調性，陳其邁定調為傾聽之旅、管碧玲稱為基層新市力說明會、劉世芳規劃阿芳來開講系列、林岱樺則是基層座談會。
唯一沒跟進演講的趙天麟，則持續進行新經濟請益之旅及卅八區公益路跑，透過主題性活動拉近與民眾距離。
起步較早的陳其邁陣營已辦過約六十場，衝勁十足的劉世芳陣營累計四十餘場，行動力強的林岱樺陣營約廿餘場，基層扎根深厚的管碧玲陣營則辦了六場；各陣營把握跟民眾直接互動機會，設法闡述理念、介紹自己，並聆聽民眾對高雄願景的想法。
趙天麟陣營雖然沒投入演講賽，本週五晚則將在五人之先、舉辦萬人造勢大會，他強調參選不是說說而已，會讓各界看到他的用心與企圖。
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