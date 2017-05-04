〈南部〉亞灣「集盒」人次破萬 推全新創意活動

2017-05-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕亞洲新灣區「集盒．KUBIC」貨櫃聚落滿月！累計打卡人次破萬；高市都發局再接再厲，偕同聚落於五月推出全新系列創意活動，邀請更多民眾繼續來亞灣「集盒」。

「集盒．KUBIC」位於亞洲新灣區（復興三路與中華五路口）、匯集卅三個大小貨櫃形成聚落，有十五組年輕創意團隊進駐，類別分為在地新創事業、產品設計開發、環保共創空間、無國界餐飲等。

集盒於三月卅一日營運後，立刻串聯高雄市圖總館、台鋁、夢時代等鄰近休憩空間，成為高雄人氣景點之一，四月底滿月時、累計已超過萬人打卡；聚落裡的「說一個亞灣故事」展覽，更吸引超過兩萬五千人次參觀。

高市都市發展局長李怡德表示，亞洲新灣區是屬於全體市民的場域，廣闊開放的「集盒．KUBIC」聚落，則已成為市民攜家帶眷、年輕人聚會交流的最潮「聖地」；為了讓民眾更瞭解亞灣發展、與感受聚落強大創意能量，五月將推出全新系列創意活動。

都發局說明，創意活動內容包括母親節逗樂媽咪、電台天空傳聲、親子玩偶彩繪、教育深耕劇場、皮革協力手作、雙人相聲漫才、樹下理容院、現代影展及亞灣手作拼貼願景等，期待民眾有空來這裡「集盒」。

詳情可至臉書搜尋「集盒．KUBIC」。