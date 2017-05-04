| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉聯醫與診所合作 可快速轉診排檢

2017-05-04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立聯合醫院昨與多家基層診所簽署醫療合作意向書，對有需要手術或進一步檢查的民眾，提供快速轉診與排檢服務，讓病患免於奔波醫學中心及漫長的等待，更可確保疾病獲得早期診斷及早期治療。

鄰近社區 近十年人口成長十倍

高雄市立聯合醫院院長賴文德表示，聯合醫院鄰近社區近十年人口成長了十倍以上，醫療照護需求大幅增加，透過便捷友善的快速轉診服務，希望朝高屏區第一家開放性醫院發展，也歡迎基層診所開業醫師將病患轉介至聯醫接受進一步檢查、手術處置及住院治療。

賴文德說，聯醫今年三月起率先與骨科醫師王逸明等十三位醫師、復健科醫師李文棟等十一位醫師的兩大醫療群合作，陸續已轉診十五人次至聯醫接受ＭＲＩ、Ｘ光、神經學檢查及超音波檢查等服務。

賴文德強調，這些轉診病患就醫時間，從排檢至檢查平均等候時間僅需六天，最快甚至四天，檢查至報告回覆時間僅需二天，皆遠低於醫學中心等候時間，轉診醫師及接受轉診病患對聯醫流程及效率皆感到非常滿意。

廣告
  • 高雄市立聯合醫院院長賴文德（左四）與基層診所復健科醫師李文棟（右三）簽訂雙向轉診合作，衛生局長黃志中（右四）、醫師公會副理事長賴聰宏（右二）、基層診所理事長張榮州（左三）等人見證。（記者方志賢攝）

    高雄市立聯合醫院院長賴文德（左四）與基層診所復健科醫師李文棟（右三）簽訂雙向轉診合作，衛生局長黃志中（右四）、醫師公會副理事長賴聰宏（右二）、基層診所理事長張榮州（左三）等人見證。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
屏東違規停車拖吊委外 業者沒興趣

屏東縣違規停車拖吊及公有停車場、路邊停車格等收費業務都要委外經營，但因拖吊量偏低，業者興趣缺缺，公有停車場及路邊停車格收費現階段每年可為公庫進帳約一千六百萬元，業者投入的經營成本遠低於拖吊業務，外包誘…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：〈南部〉聯醫與診所合作 可快速轉診排檢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.