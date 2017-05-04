〈南部〉聯醫與診所合作 可快速轉診排檢

2017-05-04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立聯合醫院昨與多家基層診所簽署醫療合作意向書，對有需要手術或進一步檢查的民眾，提供快速轉診與排檢服務，讓病患免於奔波醫學中心及漫長的等待，更可確保疾病獲得早期診斷及早期治療。

鄰近社區 近十年人口成長十倍

高雄市立聯合醫院院長賴文德表示，聯合醫院鄰近社區近十年人口成長了十倍以上，醫療照護需求大幅增加，透過便捷友善的快速轉診服務，希望朝高屏區第一家開放性醫院發展，也歡迎基層診所開業醫師將病患轉介至聯醫接受進一步檢查、手術處置及住院治療。

賴文德說，聯醫今年三月起率先與骨科醫師王逸明等十三位醫師、復健科醫師李文棟等十一位醫師的兩大醫療群合作，陸續已轉診十五人次至聯醫接受ＭＲＩ、Ｘ光、神經學檢查及超音波檢查等服務。

賴文德強調，這些轉診病患就醫時間，從排檢至檢查平均等候時間僅需六天，最快甚至四天，檢查至報告回覆時間僅需二天，皆遠低於醫學中心等候時間，轉診醫師及接受轉診病患對聯醫流程及效率皆感到非常滿意。