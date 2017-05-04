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〈南部〉愛河突變乳白色 環保局︰藻類增生

2017-05-04

民族路至自由橋段發生

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市愛河近年來發生多次變色現象，尤以季節轉換時期最頻繁，昨民族路至自由橋段驚傳變成乳白色，民眾一度以為是偷排，市府環保局現場採樣未發現污染源，且該段沿線沒有工廠，研判應是藻類增生所致，呼籲民眾不必恐慌。

特殊氣候條件 導致特定物種增生

環保局表示，愛河中藻類及微生物非常多，在特殊的氣候條件下，會導致特定的物種增生，若是會形成白色的物種增生，水色就會呈現白色，若是會形成紅色的物種增生，就會呈現紅色，過去發生水色變化，大多由民族橋橡皮壩後，開始往下游段擴散。

環保局針對民族橋、明誠橋及建國橋進行藻類及水質調查結果，發現民族橋測站測得水中藻類共四門達四十種、明誠橋測站藻類有三門達二十八種、建國橋測站則有二門藻類達十三種。

現場採樣 水質酸鹼度正常

其中左營區民族路至自由橋間愛河中游段，因春夏季節交替，昨下午驚傳變成乳白色，民眾以為有人偷排通報市府，環保局據報派員前往稽查，現場採樣水質酸鹼度正常，不過溶氧量偏低，初步調查無其他污染源，研判應是季節變換，藻類增生所致，昨傍晚逐漸恢復正常。

值得一提的是，愛河中下游博愛路段，近年來夏天發生赤潮現象，國際上現稱有害藻華，是由於環境變化，使某些赤潮生物短時間內大量聚集與暴發性繁殖，引起水域變色，並對水體生物和環境造成影響的生態現象，通常一至二天會自然恢復正常。

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  • 左營區民族路至自由橋間愛河段昨驚傳變成乳白色。 （記者陳文嬋攝）

    左營區民族路至自由橋間愛河段昨驚傳變成乳白色。 （記者陳文嬋攝）

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