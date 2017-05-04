〈南部〉豐田棒球場 議長不讓縣府管

2017-05-04

恐閒置 縣長允委外

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐田里民期盼數十年的豐田公園昨天啟用簡易棒壘球場。縣議長饒慶鈴強調，為免又成閒置球場，「絕不能給教育處管理」，縣長黃健庭則表示將委託民間經營。

此一簡易球場原本是退輔會土地，長期閒置，經議長饒慶鈴、議員田石雄、陳志峰等爭取多年，獲縣長黃健庭支持而興建，鋪設礁石、紅土、草皮等，以最少經費打造運動休聞場所。

縣長黃健庭與饒慶鈴、田石雄、陳志峰、章正輝及台東市長張國洲等人共同剪綵啟用，議員們都肯定興建球場，張國洲進一步允諾加強球場周邊照明。

饒慶鈴則重視啟用後的維護問題，她說，「一定不能交給教育處！」令在場的教育處長劉鎮寧捏把冷汗，還好饒接著說，教育處人力不足，無法再負荷多管一處球場。

黃健庭說，當初就是為了提高公園的使用率，才朝棒壘球場方向規劃，未來也將委託民間管理。