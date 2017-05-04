〈南部〉屏東黑鮪魚季 週六閃亮登場

2017-05-04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東黑鮪魚文化觀光季五月六日（週六）起登場，今年縣府特別導入主題藝術燈飾，「魚水滿豐」、「東港三寶」、「幸福東港」等三大主題共八組燈飾，將在東港綻放光芒。

縣長潘孟安說，黑鮪魚季邁入第十七年，不僅是縣內重要、知名度最高的觀光活動，也成功將東港塑造成「全國首屈一指的海鮮首都」，為沿海鄉鎮帶來經濟效益。

五月六日開幕當天，晚間在東港鎮東隆宮前廣場有大「鮪」群星晚會，金曲歌后孫淑媚、金曲獎新人吳申梅及當紅模仿歌手小張學友、小姜育恆將熱情開唱。

今年黑鮪魚季將導入主題藝術燈飾，從五月六日至六月三十日，每晚六點至十點在東港光復路大排河堤旁綻放。

系列活動還有每桌兩千五百元的「東港小琉球特色美食宴」、每人三百九十九元的「東港美食小旅行」。