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〈南部〉改善空污 屏縣府提3 計畫
2017-05-04
潮州去年全台倒數第二差
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東沒有重工業，但空氣品質總敬陪末座，以潮州去年空氣品質全台倒數第二差，今年一月更僅三天好空氣，環保局強調，中央宣示將集結逾二千億改善空污，屏縣已提三項競爭型計畫，後續還要再爭取。
每年十月到隔年四月左右，屏縣空氣品質總是拉警報，尤其PM2.5濃度居高不下；環保局分析，屏縣空污來源境內、上風處高雄、鄰近國家約各佔三分之一，縣內本身污染以汽機車廢氣、露天燃燒、工廠、砂石道路揚塵等為主。
空品不良率逐年下降 民眾無感
雖然環保局近三年統計，屏縣空氣品質不良率（AQI一百以上），一○三年三十一％，一○四年二十八％，一○五年二十六％，呈逐年下降，細懸浮微粒（PM2.5）濃度，一○五年平均值每立方公尺二十四．六微克，也較一○四年微幅降低；但民眾對數據無感，質疑空污更加嚴重。
環保局長魯台營坦言「屏東真的是受害者」，縣府投入空污防治的預算逐年擴張，行政院公布在一○八年底前，集結二千一百多億元改善空污，其中有二十億競爭型計畫，屏縣已提出改善潮州空品區、農業廢棄物製生質能源、加強河川揚塵管制等，共五千多萬。
南部反空污大聯盟成員屏縣環保聯盟理事長洪輝祥憂心，四月底屏東、潮州的AQI指數竟還達到「紫爆」等級，對抗空污，除縣府要有作為，民眾也不應再冷漠，要對政府施壓，否則就只能繼續當受害者了。
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