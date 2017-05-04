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〈南部〉南迴首座棒球場 落腳金峰嘉蘭部落
2017-05-04
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府原本在知本溪畔興建棒壘球場，卡大地布部落堅稱傳統領域，與縣府未達共識後喊出「不建最好」，縣府果真在動工後停建。縣長黃健庭昨天宣布，原經費將移到金峰鄉嘉蘭村建棒壘場，南迴線將擁有第一座棒球場。
「真的賺到了」！金峰縣議員章正輝在黃健庭當面宣布後，相當振奮，表示嘉蘭部落非常歡迎。他說，得知卡大地布對建球場有異議後，部落即凝聚共識，全力爭取，這是求之不得的建設。
卡大地布有異議 動工後停建
知本綜合遊樂區（通稱捷地爾）用地近三百公頃土地閒置卅二年後，縣府去年十一月動工興建棒壘球場，卑南族卡大地布部落族人以地涉傳統領域為由，提出多項條件，但因部落堅持經營權，且不認同做為職棒移訓基地，縣府於三月間決定停建。
縣長黃健庭昨天表示，在知本建球場不成後，有很多地方搶著要，經過考量，決定建在金峰鄉嘉蘭村。南迴四鄉缺乏棒球場，未來將有標準的棒球場。
章正輝說，南迴線的原住民小孩大都朝體操及柔道發展，但棒球在國內還是比較有前景，所以南迴部落一直希望有棒球場。
嘉蘭族人達共識 縣長拍板
他認為，傳統領域使用的協商過程，只要雙方不堅持己見，就會有好的結果，目前選定的土地，族人都有共識，不會問題重演。
章正輝說，有了標準棒球場，對小朋友的球技一定有精進作用，未來也能經常舉辦賽事，與地方產業結合，促進運動觀光。
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