〈南部〉湯德章紀念公園》被拉倒的孫文銅像 柳科中心典藏

2017-05-04

〔記者蔡文居／台南報導〕湯德章紀念公園內的孫文銅像二○一四年被拉倒後，銅像到底放在哪裡？台南市文化局昨天說，銅像已修復完成，近日柳科典藏中心完成驗收，孫文銅像也成為柳科中心的首批典藏品。

文化局強調，市府對八田與一及孫文銅像同等重視，兩者不僅都未曾加害台灣人，且分別在民生福祉及政治思想上影響台灣深遠，銅像遭到破壞，市府都在第一時間協助或主動進行修復事宜，沒有差別待遇。

文化局說，孫文銅像據稱是由前政工幹校美術系主任、雕塑家劉獅所鑄，雖不屬市定古蹟原大正公園（湯德章紀念公園）古蹟本體，但確屬雕塑藝術作品。為妥善保存銅像，市府委託曾獲南瀛獎的雕塑大師林坤銘親自操刀，為銅像進行專業「復原手術」；過程中為符合藝術品需較精緻的要求，還曾送至彰化修復。

文化局指出，市府斥資約二千三百萬在柳科管研大樓三樓閒置空間籌設「柳科典藏中心」，預計今年六月正式啟用，未來將作為行政法人南美館、文資處、鄭成功文物館及文化中心所管文物資產保存之用。

負責銅像入庫的南美館人員表示，孫文銅像作品可說是典藏中心的首批藏品。銅像高達三米多、重約七百八十公斤，考量銅像及空間設施耐震安全，目前以橫放收藏。