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〈南部〉八田與一銅像修復 週日揭幕

2017-05-04

〔記者楊金城／官田報導〕遭斷頭的烏山頭水庫八田與一銅像已近修復完工，台南市文化局和嘉南農田水利會七日將為銅像揭幕，八日下午舉辦八田與一追思會。

不過，烏山頭水庫內也設有中正公園，豎立一座已有四十年的蔣介石塑像，據悉，有台獨團體八日也會到烏山頭，警方和水利會因此對八田與一銅像和蔣介石銅像都提高巡護，避免升高統獨對立氣氛。

頭遭鋸 從複製品移植

有八十六年歷史的八田與一銅像在四月十五日遭李承龍鋸斷頭部，斷頭至今仍找不到，水利會在文化局和藝術家協助下，切下八田銅像複製品的頭部，「移植」到水庫的八田銅像，昨天已接上去。水利會烏山頭水庫風景區主任洪俊文說，昨天進行上蠟保護的最後工序，七日上午為銅像揭幕，八日下午舉辦八田與一追思會。

防破壞 老蔣像也巡護

不但警方巡護八田銅像，嘉南水利會更派專人廿四小時看守，並裝設監視器，防止再遭統派人士破壞，銅像周邊現以帳篷圍住，防止修復工作外洩。巡守人員在夜間也每小時到水庫壩頭附近的中正公園，一併巡視蔣介石銅像。

追思會 8日憑證入場

對於八日的烏山頭水庫八田追思會，麻豆警分局已規劃安全維護計畫，將派員配合水利會在園區管制人員、車輛出入，受邀人員及媒體須有「識別證」才能入場。分局長蔡進閱說，當日若有人士不配合管制，意圖強行進入會場內滋事、喧嘩、任意聚眾，甚至有妨害公共秩序之虞，分局將報請檢察官指揮，依社會秩序維護法、刑法等妨害公務罪刑論處。

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  • 烏山頭水庫八田銅像周邊現以帳篷圍住，防止修復工作外洩。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫八田銅像周邊現以帳篷圍住，防止修復工作外洩。（記者楊金城攝）

  • 烏山頭水庫內也設有中正公園，時機敏感，裡面有四十年歷史的蔣中正銅像也受到巡護。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫內也設有中正公園，時機敏感，裡面有四十年歷史的蔣中正銅像也受到巡護。（記者楊金城攝）

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