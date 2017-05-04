〈南部〉百年祭典影像重返部落 西拉雅族人認出阿嬤
〔記者黃文瑜／大內報導〕「那是我阿嬤！」日治時期日本學者曾以影片記錄當時大內西拉雅族頭社部落祭典，至今已有近百年歷史，長達九分鐘的無聲紀錄片，昨天首度在頭社西拉雅族人面前曝光，更有人從片中認出自己當巫師的阿嬤，並感嘆雖然年年辦夜祭，但從影片中，仍看見文化的失落與變遷。
日人攝錄西拉雅祭太祖
日治時期，台灣總督府委託學者淺井惠倫調查原住民族的語言、音樂，期間來到西拉雅族頭社部落，記錄族人祭拜太祖相關儀式，被日人笠原政治收錄在《台灣原住民族映像：淺井惠倫教授攝影集》，另有一段九分鐘的黑白無聲影像祭典畫面及當時族人吟唱山歌的錄音檔，也妥善保存下來。
珍貴資料由台灣史博館從日本學術單位帶回台灣，透過「影像重返部落」活動，將歷史影像帶回地方，與民眾重新對話。台史博說，歷史影像重返地方，不僅記錄了民眾集體記憶，還能讓民眾反思在地文化如何因應社會變遷、如何傳承維護珍貴的資產，重啟歷史對話。
西拉雅族人毛仁美觀看影片時，突然看見當時在部落當巫師的阿嬤，興奮不已！她說，荷蘭人到台灣時，許多人受到影響改信基督教，對祖先的崇拜比較不受重視，阿嬤毛來枝也信基督教，日本人來後，又把阿嬤帶去學做巫師，主持祭典及為族人消災解厄。
101歲耆老看首映唱古調
一百零一歲的族人羅通文聽到當時的山歌古調時，也跟著用標準族語哼唱起來；他回憶，這是族人在樹下乘涼，男女對唱的山尾歌。經過時代變遷，同樣的曲調，現在的西拉雅族人卻改用台語唱了，讓大家不勝唏噓，決心要找回自己的母語，讓西拉雅文化繼續傳承下去！
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標題：〈南部〉百年祭典影像重返部落 西拉雅族人認出阿嬤
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