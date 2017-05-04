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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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〈南部〉《觀察筆記》初選風暴

2017-05-04

也許是發展中的風暴。

不一定會形成颱風，至少會飛沙走石、烏雲蔽空、雷雨大作，民進黨高雄市長初選會善了嗎？

所謂的「善了」並非意味會有協調收場，而是傷勢表象會好，卻也不會完全。競爭殺得這般劇烈，拉幫結派、合縱連橫的謀略與政治作戰，正跨越政黨派系重組新陣營。

這是後陳菊時代高雄政治勢力版圖的爭奪戰，初選登場前的鋪陳看見各式各樣的人馬，投奔、反背、結盟，彷彿金戈鐵馬的殺伐聲喧騰。誰會大一統呢？

初選時程若運作提前舉行也是一帖白虎湯的算計，民調好看者或可為之，以免夜長夢多，卻必須十足把握，失算，投資者心血付諸東流水外，集團瓦解已無捲土重來之日。

所以，初選時間若再討論，牽一髮動全身，師出如何有名，就會是一道高壓帶的設想，準備直面強風！（資深記者黃明裕）

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