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〈南部〉型農大聯盟 進駐市府餐廳
2017-05-04
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄型農首創「型農大聯盟」品牌，市府農業局與型農合作，近來進駐市府四維行政中心餐廳，將農場新鮮貨直送市府餐廳販售，市長陳菊親自到場打氣，鼓勵民眾消費刺激買氣，用行動支持在地的年輕農民。
農業局號召青年返鄉務農，培訓五百名高雄型農，首創「型農大聯盟」品牌，小農跨業合作結盟，啟動共同識別品牌，近來進駐市府四維行政中心餐廳，由型農輪番上陣解說，將農場新鮮貨直送販售，還提供團購服務。
型農種植的蔬果五花八門，包括微風市集前理事長蘇冠宇的有機蔬菜，還有彌陀雞農陳立言帶來最夯的「衝浪雞」，並因應季節推出當季新鮮水果，連高經濟水果蓮霧、玉荷包、蜜棗、玉女番茄也有。
市長陳菊也親自到場打氣，並於臉書貼文表示，市府團隊支持在地農產，提供市府餐廳的空間，讓高雄型農的收穫讓更多人看見，她強調自己是農民的女兒，看著年輕型農帶著襁褓中的孩子，開心地展示自己的產品，讓人非常欣慰，這就是高雄農業的展望，也是持續推動台灣農業革命的動力。
農民組織科長梁銘憲表示，公務員收入有一定水準，且市府餐廳集客率高，可以掌握市場，更能穩定客源，未來會陸續安排小盆栽、多肉植物等，讓市府員工與前來洽公的民眾到此尋找生活中的小確幸，除了品嚐在地農產，更創造療癒經濟。
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