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〈南部〉陪伴子女照顧獨老 肢障單親爸 獲選魔力媽媽

2017-05-04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市母親節「美力媽媽」表揚，今年選出五十位，有四十八歲肢障的單親爸爸父代母職，不僅陪伴子女成長，還關懷九十四歲獨居老翁，兩人情同父子；還有八十二歲阿嬤連生「九仙女」，一度因生不出兒子暗夜哭泣，後因女兒們貼心、孝順，才走出陰霾。

侯益智 父代母職不喊累

社會局今年共選出五十位「美力媽媽」，昨邀請十二名獲獎媽媽現身說法，他們感動的生命故事，令人動容。四十八歲單親爸爸侯益智獲選「魔力媽媽」，他是市立聯合醫院藥師，從小重度肢障，三年前與妻子離婚，他父代母職，獨力照顧二男一女，三個小孩分別是十四歲、十二歲及九歲。

侯益智昨接受表揚，九十四老翁韓文志陪他出席，侯益智說近廿年前，韓文志到醫院就醫領藥而認識，雙方一見如故、相談甚歡，並成了忘年之交。

近幾年韓文志有失智症，加上去年檢查出罹患輸尿管癌，為避免他吃錯藥，侯益智雖然雙腳不方便，但每天下班後都會去探望韓文志，幫他將藥分裝好，再返家照顧三個小孩。

韓文志也說，自己的小孩都住在北部，逢年過節才回來看他，侯益智每天都來照顧，這幾年還一起吃年夜飯，「比親生兒子還孝順。」

八十二歲的楊黃梅秀獲選「毅力媽媽」，她身為大家族的長媳，為了求得一子，從廿一歲起，十六年連續生了九名女兒，每次生產完就傷心痛哭，連續哭了十六年。

楊黃梅秀 生9仙女讚貼心

楊黃梅秀說，她因生不出兒子，每次吃年夜飯都很害怕面對婆婆，所幸女兒們都很貼心、孝順，她年輕時覺得生女兒很傷心，現在卻覺得生女兒很幸福。

楊黃梅秀說，大女兒十八歲時就結婚生子，六十二歲的大女兒，上個月升格當曾祖母，她也變成曾曾外祖母，五代同堂。

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  • 獲選「魔力媽媽」的單親爸爸侯益智（右）與94歲獨居老翁韓文志（左）情同父子。（記者方志賢攝）

    獲選「魔力媽媽」的單親爸爸侯益智（右）與94歲獨居老翁韓文志（左）情同父子。（記者方志賢攝）

  • 「毅力媽媽」楊黃梅秀（左）由女兒陪同出席。 （記者方志賢攝）

    「毅力媽媽」楊黃梅秀（左）由女兒陪同出席。 （記者方志賢攝）

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