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〈南部〉分洪道前設浮動光電板 布袋蓮恐卡住

2017-05-04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府於新園及東港牛埔溪推動「浮動式太陽能光電」系統，但東港所設地點卻引發擔憂，鎮代吳金福說，汛期將屆，屆時布袋蓮大增很可能遭浮動平台卡住，導致洪水倒溢，要求縣府再詳加評估。

屏東縣政府為推動綠能，日前於佳冬大武丁滯洪池啟用全台首座浮動式太陽能光電板發電，當時還由蔡英文親自見證啟用，目前縣內共有三處平緩水域架設這類裝置，施工廠商在水底下打螺旋樁，並用鋼纜連結浮動平台，上裝置光電板發電，寬四十公尺、長一二五公尺共一六八○片太陽能板，依每小時滿載可發電四九九千瓦，每天可供約百戶民居使用。

屏縣府︰會調整長寬移位

設置地點於分洪道正前方引發質疑，鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅及鎮代吳金福昨現勘就指出，大水來時沖刷大量布袋蓮往下流，若被浮動平台卡住就成擋水牆，擔憂倒溢致水患重演。對此縣府則承諾會再調整長寬並移置到非主要水流區域，且汛期前也會加強清除布袋蓮。

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  • 縣府在東港牛埔溪打造浮動式太陽能光電系統，但上游大量的布袋蓮也引來居民擔憂被卡住後反成擋水牆。 （記者陳彥廷攝）

    縣府在東港牛埔溪打造浮動式太陽能光電系統，但上游大量的布袋蓮也引來居民擔憂被卡住後反成擋水牆。 （記者陳彥廷攝）

  • 縣府在東港牛埔溪打造浮動式太陽能光電系統。 （記者陳彥廷攝）

    縣府在東港牛埔溪打造浮動式太陽能光電系統。 （記者陳彥廷攝）

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