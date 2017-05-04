〈南部〉屏東違規停車拖吊委外 業者沒興趣
〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣違規停車拖吊及公有停車場、路邊停車格等收費業務都要委外經營，但因拖吊量偏低，業者興趣缺缺，公有停車場及路邊停車格收費現階段每年可為公庫進帳約一千六百萬元，業者投入的經營成本遠低於拖吊業務，外包誘因較高，縣府交通科已著手規劃。
區域限屏市 每日平均僅20餘件
屏東縣議會去年通過「屏東縣處理妨害交通車輛自治條例」修正案，為拖吊業務委外經營授予法源，預計今年實施，縣警局交通隊為此向高雄及台南市警方取經，並與業者交換意見，當業者得知屏東縣拖吊區域限於屏東市，且目前每日平均拖吊量僅二十餘件，顯得興趣缺缺，因為光台南市一個區的拖吊量，每日便有六十餘件，屏東規模相對偏小。
業者評估屏東縣一年拖吊移置費收入僅六百萬元左右，光一部拖吊車就要價近二百萬元，至少得引進十部以上，扣除設備、場地及管理費用後，恐入不敷出，就算擴大拖吊區「把餅做大」，也難以經營；部份員警認為外包不見得能增加縣庫收入，因現有警用拖吊設備及場地仍得保留，卻可能要增加警力配合執行拖吊勤務。
停車收費成本低 市府規劃委外
至於縣府交通科掌管的公有停車場及路邊停車收費業務，每年可為縣庫進帳約一千六百萬元，該科認為委外經營後，可減少目前公部門因人力不足遺漏收費的情形，收費效益還會再提高，目前規劃的委外收費地區為屏東市及東港鎮，因營運成本遠低於拖吊業務，業者經營意願較高。
縣府發言人黃建嘉表示，委外經營拖吊及公有停車場收費業務沒有特定的時間表，縣府也不會為了要吸引業者投入而刻意「把餅做大」，一切都會依照相關自治法規循序辦理。
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屏東縣違規停車拖吊及公有停車場、路邊停車格等收費業務都要委外經營，但因拖吊量偏低，業者興趣缺缺，公有停車場及路邊停車格收費現階段每年可為公庫進帳約一千六百萬元，業者投入的經營成本遠低於拖吊業務，外包誘…
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