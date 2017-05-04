〈北部〉跟死神拔河 替代役記錄救護任務

2017-05-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局冬山分隊替代役男李原僑，拍攝「冬山九一救護出勤」微電影，用鏡頭記錄消防救護人員營救傷患，與時間賽跑的故事，作品參加全國替代役男藝文競賽，摘下微電影組首獎。

二十五歲的李原僑，家住台北市，國立中正大學傳播系畢業，他希望增加人生閱歷，加入消防替代役男行列，取得初級救護技術員證照，去年底分發到冬山消防分隊，得獎的「冬山九一救護出勤」，由他負責編寫劇本、掌鏡、導演，分隊同仁擔綱演出，他在劇中的角色，商請消防員簡士堯飾演，影片劇情根據救護出勤實戰經驗模擬改編，片長約四分半。

「救護，救護，趕快出動！」影片裡消防員聽到無線電呼叫，指轄區有名男子倒地疑似OHCA（心肺功能停止），救護車趕到現場救援，鏡頭帶到消防員為傷患做心肺復甦術，資深隊員語重心長說，「十件OHCA，能救回一到兩人就不錯了，總之，就是盡力做好」。

李原僑說，這部片子傳達消防救護人員救人時和時間賽跑，遇上OHCA病患，要跟死神拔河，刻不容緩，救援任務攸關人命，每趟出勤都很重要，盼各界珍惜醫療資源，被問到拍片甘苦談，他感謝冬山消防分隊小隊長楊晉芳等人支持，花了五天完成拍攝，作品有幸得獎，榮耀歸功於分隊全體同仁。

李原僑說，擔任消防替代役期間，見識第一線救護人員的辛苦，體驗生命的可貴，這段期間收穫滿滿，未來希望從事電影導演，發掘社會百態，拍攝更多好作品呈現給大家。

除了李原僑，大同消防分隊替代役男溫博宇，也以「炙氣」作品在微電影組獲選佳作。