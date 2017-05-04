| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉跟死神拔河 替代役記錄救護任務

2017-05-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局冬山分隊替代役男李原僑，拍攝「冬山九一救護出勤」微電影，用鏡頭記錄消防救護人員營救傷患，與時間賽跑的故事，作品參加全國替代役男藝文競賽，摘下微電影組首獎。

二十五歲的李原僑，家住台北市，國立中正大學傳播系畢業，他希望增加人生閱歷，加入消防替代役男行列，取得初級救護技術員證照，去年底分發到冬山消防分隊，得獎的「冬山九一救護出勤」，由他負責編寫劇本、掌鏡、導演，分隊同仁擔綱演出，他在劇中的角色，商請消防員簡士堯飾演，影片劇情根據救護出勤實戰經驗模擬改編，片長約四分半。

「救護，救護，趕快出動！」影片裡消防員聽到無線電呼叫，指轄區有名男子倒地疑似OHCA（心肺功能停止），救護車趕到現場救援，鏡頭帶到消防員為傷患做心肺復甦術，資深隊員語重心長說，「十件OHCA，能救回一到兩人就不錯了，總之，就是盡力做好」。

李原僑說，這部片子傳達消防救護人員救人時和時間賽跑，遇上OHCA病患，要跟死神拔河，刻不容緩，救援任務攸關人命，每趟出勤都很重要，盼各界珍惜醫療資源，被問到拍片甘苦談，他感謝冬山消防分隊小隊長楊晉芳等人支持，花了五天完成拍攝，作品有幸得獎，榮耀歸功於分隊全體同仁。

李原僑說，擔任消防替代役期間，見識第一線救護人員的辛苦，體驗生命的可貴，這段期間收穫滿滿，未來希望從事電影導演，發掘社會百態，拍攝更多好作品呈現給大家。

除了李原僑，大同消防分隊替代役男溫博宇，也以「炙氣」作品在微電影組獲選佳作。

廣告
  • 冬山消防分隊替代役男李原僑，拍攝「冬山九一救護出勤」，在全國替代役男藝文競賽，摘下微電影組首獎。（記者江志雄攝）

    冬山消防分隊替代役男李原僑，拍攝「冬山九一救護出勤」，在全國替代役男藝文競賽，摘下微電影組首獎。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
學者：串連景點 別讓遊客「路過」

對於網友酸批桃園難玩、難吃，中壢區萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁表示，市府除了持續推動各項人文活動外，也應設計串連周邊景點的優質行程，吸引外地遊客「深度玩桃園，不要又是路過」，才能改善桃園…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：〈北部〉跟死神拔河 替代役記錄救護任務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.