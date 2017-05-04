〈北部〉批前瞻輕軌錢坑 傅崐萁：要蘇花改二期

2017-05-04

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁昨天在縣議會定期大會施政總報告時表示，前瞻建設要在西部縣市大建輕軌，是「錢坑」計畫，全世界除了香港，其他國家經營的輕軌都沒有賺錢，他呼籲中央要照顧東部，投入包括蘇花改二期在內的計畫，但中央似乎沒有意願，他感到很無奈！也希望府會一起努力向中央爭取經費。

傅崐萁表示，八千八百億元的前瞻計畫中，單就蔡英文總統下鄉承諾興建輕軌及捷運的經費，就超過四千二百億元，佔了總經費的一半，根據他調查發現，輕軌系統全世界各國使用多負債，只有香港捷運和輕軌可以回收，日本東京一小部分人口密集區可以打平，台灣以北市及新北市人口最集中，才有營運及興建的條件，輕軌建設等於是另一個「錢坑」計畫。

他說，花蓮對外交通最重要的蘇花改工程，第二期計畫約四百億元，但行政院似乎沒有投資的意願，將建議八年八千八百億元前瞻計畫，應該要比照統籌分配稅款的模式補助地方，依人口、土地面積計算，給予各縣市做好基礎建設。

包括縣議員葉鯤璟、王燕美、莊枝財、游淑貞、笛布斯、鄭乾龍等人一致強調，前瞻計畫花蓮縣應不分藍綠來爭取，誰付出心力在爭取？選民心中自有一把尺，呼籲府會一起為爭取經費而努力，中央若再漠視，縣民自會做最後的判斷。