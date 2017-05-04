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〈北部〉宜蘭烏龍茶春茶評鑑 楊一明奪冠

2017-05-04

新品種金萱及翠玉茶組 今決選

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣春季優良茶品級鑑定，昨天在綠博會場評鑑，冬山鄉茶農楊一明摘下烏龍茶組特等獎，新品種組今天進入決選，有八十份茶品爭奪冠軍寶座，特等獎茶葉每台斤身價均一萬兩千元。

宜蘭縣今年春茶比賽，分成烏龍茶、新品種兩組，必須具備產銷履歷驗證，或有機農產品驗證才能報名，宜縣府邀請茶業改良場副場長邱垂豐、副研究員林秀橤當評審，評分標準：香氣六十％，茶葉外觀、水色各占二十％，有來自三星鄉、大同鄉、礁溪鄉、冬山鄉等地茶農參賽。

烏龍茶組率先登場，五十七份茶品參賽，經過評審，楊一明脫穎而出，取得象徵最高榮譽的特等獎；今天進入決選的新品種組，包括翠玉、金萱茶共八十份茶品，將選出一名特等獎得主；本次春茶比賽結果出爐後，訂於八日在綠博舞台區頒獎。

宜蘭縣早期茶葉栽種面積約三百公頃，水土保持法上路後，規定林業用地不得種茶，加上許多茶農後繼無人，造成大批茶園廢園，目前全縣生產面積一百六十四公頃，其中冬山鄉七十八公頃，大同鄉三十六公頃，三星鄉二十九公頃，合計占八十七％。

抗病性較佳 近年成宜蘭茶主力

據了解，新品種的金萱及翠玉茶，具有較好抗病性，產量也優於烏龍茶，這些年來成為宜蘭茶主力，縣內生產的茶葉，半數是茶農自產自銷，餘由茶商採購。

宜蘭縣政府每年舉辦春茶及冬茶競賽，協助茶農落實分級包裝，再依照品質訂定不同價格，今年春茶比賽特等獎一台斤一萬兩千元，頭等一獎八千元，頭等獎四千八百元，二等獎三千元，三等獎兩千四百元，優良獎一千六百元。

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  • 宜蘭縣春季優良茶品級鑑定，昨天起舉行兩天評鑑。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣春季優良茶品級鑑定，昨天起舉行兩天評鑑。（記者江志雄攝）

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