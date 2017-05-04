〈北部〉台版東大寺落腳苗市 徐耀昌支持

2017-05-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中華國際佛教新聞修正法會，在苗栗縣苗栗市南勢里購地四千五百坪，規劃興建唐代建築風格的佛院「覺行寺」，盼如同日本東大寺等知名宗教勝地，吸引遊客造訪，帶動地方發展。縣長徐耀昌於昨天參加寺方辦理的浴佛法會，表達支持，推動苗栗縣成為宗教文化勝地。

覺行寺興建籌備委員會說，中華國際佛教新聞修正法會由證達阿旺德吉上人主法，發心修建一座供奉南無釋迦牟尼佛的佛院，踏覓全台，選定苗栗市南勢里一處四千五百坪建地，規劃籌建，經委員會擬定名為「覺行寺」。

委員會說，覺行寺建築與日本東大寺，同採唐代建築風格，素雅雋永，除重現唐代佛教文化藝術、弘揚佛法外，也盼與東大寺一樣，成為知名名勝，吸引遊客造訪，帶動地方發展。

由於開發案，面積超過一公頃，依法須通過環評審查；苗縣府環保局表示，環評專案小組會議已於二月廿一日辦理，環評委員對於開發案，提出法會期間周邊交通、停車及寺方滯洪池、聯外排水等兩項主要意見，請寺方籌備委員會於三個月內補充說明。

苗縣府環保局說，相對其他開發案，覺行寺相對單純，若二次審查順利通過，將提大會審議，大會通過後，將公告審查結論，開發單位將依環評承諾進行，苗縣府也會確實監督。