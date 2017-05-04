| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉台版東大寺落腳苗市 徐耀昌支持

2017-05-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中華國際佛教新聞修正法會，在苗栗縣苗栗市南勢里購地四千五百坪，規劃興建唐代建築風格的佛院「覺行寺」，盼如同日本東大寺等知名宗教勝地，吸引遊客造訪，帶動地方發展。縣長徐耀昌於昨天參加寺方辦理的浴佛法會，表達支持，推動苗栗縣成為宗教文化勝地。

覺行寺興建籌備委員會說，中華國際佛教新聞修正法會由證達阿旺德吉上人主法，發心修建一座供奉南無釋迦牟尼佛的佛院，踏覓全台，選定苗栗市南勢里一處四千五百坪建地，規劃籌建，經委員會擬定名為「覺行寺」。

委員會說，覺行寺建築與日本東大寺，同採唐代建築風格，素雅雋永，除重現唐代佛教文化藝術、弘揚佛法外，也盼與東大寺一樣，成為知名名勝，吸引遊客造訪，帶動地方發展。

由於開發案，面積超過一公頃，依法須通過環評審查；苗縣府環保局表示，環評專案小組會議已於二月廿一日辦理，環評委員對於開發案，提出法會期間周邊交通、停車及寺方滯洪池、聯外排水等兩項主要意見，請寺方籌備委員會於三個月內補充說明。

苗縣府環保局說，相對其他開發案，覺行寺相對單純，若二次審查順利通過，將提大會審議，大會通過後，將公告審查結論，開發單位將依環評承諾進行，苗縣府也會確實監督。

廣告
  • 中華國際佛教新聞修正法會，規劃興建唐代建築風格的佛院「覺行寺」，盼如同日本東大寺，吸引遊客造訪。 （記者彭健禮翻攝）

    中華國際佛教新聞修正法會，規劃興建唐代建築風格的佛院「覺行寺」，盼如同日本東大寺，吸引遊客造訪。 （記者彭健禮翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
學者：串連景點 別讓遊客「路過」

對於網友酸批桃園難玩、難吃，中壢區萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁表示，市府除了持續推動各項人文活動外，也應設計串連周邊景點的優質行程，吸引外地遊客「深度玩桃園，不要又是路過」，才能改善桃園…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：〈北部〉台版東大寺落腳苗市 徐耀昌支持


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.