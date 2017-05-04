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〈北部〉週六竹市桐花祭 樹下賞兒童劇
2017-05-04
〔記者王駿杰、蔡孟尚／綜合報導〕新竹市十八尖山每到五月桐花盛開，客家桐花祭「春日桐樂會」六日登場，市長林智堅表示，今年特別帶入兒童劇演出，希望家長帶孩子一起在桐花樹下欣賞表演，享受歡樂時光。
新竹市文化局表示，「春日桐樂會」六日上午十一點至下午四點舉行，有幼兒園客家歌舞表演、小丑氣球魔術、客家小花鼓、說唱藝術、歡樂帶動唱及「賞桐健行趣」、「昆蟲捉迷藏」、親子闖關、DIY手作等活動。
下午兩點「皮皮兒童表演藝術團」演出兒童劇「西瓜王子」，內容描述勇敢的西瓜王子為拯救善良的水果姊姊，經歷奇幻冒險之旅。
新竹市文化局表示，活動現場因停車空間有限，可搭乘接駁專車，上午十點至下午五點於新竹火車站後站停車場、竹蓮國小及建華國中提供服務，或可搭乘二十路市區公車及七十一、九十路公車，於高峰植物園站下車。
竹縣文藝夏令營 16日起報名
此外，新竹縣文藝夏令營暑期研習活動五月十六日到六月十八日受理網路報名，共有創意及傳統藝術多元特色課程四十六班，名額六百六十個。
縣長邱鏡淳昨在宣傳活動中扮演機長，宣布「文藝夏令營班機」起飛，他說，課程很國際化，包括日、韓、泰、英等四國語言的研習。
新竹縣文化局長張宜真說，在創意童趣課程部分安排奇幻魔術、烏克麗麗、英文唱遊說故事、讀繪本玩黏土、輕黏土童話世界公主等。
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