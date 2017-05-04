〈北部〉母愛的手 開啟腦麻兒閱讀世界

2017-05-04

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣博愛國小三年級學生鍾承佑因腦性麻痺，母親黃楦芸當他的手，幫他翻書、代筆，鼓勵兒子熱愛閱讀和寫作，母子情深令人動容！

縣府昨天頒獎表揚投稿報刊雜誌獲刊登的小朋友，鍾承佑也獲獎，在竹科上班的母親黃楦芸，利用工作暇餘陪伴他讀書、復健，幫忙翻書、寫作，讓兒子不因肢體障礙而受到限制，仍可透過閱讀增廣見聞，豐富心靈世界。

有次黃楦芸手受傷，鍾承佑寫了一篇「大樹般的依靠」投稿，感謝母親在他出生後，四處奔波為他尋求治療；感謝母親耐心的帶領他探索、學習各種知識，祈禱母親受傷的手趕快痊癒，感人肺腑。