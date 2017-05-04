〈北部〉他來自台中 每月認養苗市6盞路燈

2017-05-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕溫馨五月，苗栗市公所推出「孝親點燈、路燈認養」活動，希望藉由不一樣的點燈方式，獻給父母和家人一份別具意義的禮物。來自台中市的街頭藝人高良奇，長期在功維敘隧道演出，秉著「取之苗栗、回饋苗栗」，兩年多來每月認養六盞路燈。

市長邱炳坤表示，苗市現有八千多盞路燈，每年電費六百多萬元，去年有五千二百多盞被認養，公所將這筆經費專款專用，除了繳納電費和維護，也陸續將四千多盞改成LED燈泡，希望今年認養數能再突破，讓苗市的路燈都能全面換成LED，達到節能減碳的目的。

邱炳坤強調，點亮路燈也讓夜歸市民平安回家，照亮自己也照亮別人。

公園路燈管理所長邱義鴻表示，長春石化、大苗栗建設、慶云事業有限公司等企業，對於路燈認養給予大力支持並連續多年認養上百盞路燈；個人部分，除高奇良，中苗里邱信雄里長連續九年認養一百廿盞，企業及民眾的愛心，點亮了內心深處的那盞光明，更點亮了苗栗市。

邱義鴻說，路燈每盞一年五百元，可自行指定認養之「地點」及「盞數」，並依認養人意願於路燈桿上張貼認養人名號，認養專線：037-331915。