〈北部〉募白米助憨兒 8旬翁13年不輟
〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕八十三歲的苗栗縣獅潭鄉民甘順發，平日默默行善濟助弱勢，被鄉親鄰里誇讚是「大善人」。甘順發有感於鄉民大多年事已高，且生活較不寬裕，常四處免費幫忙修繕農耕機具，更連續十三年捐助及募集白米，總計超過五萬台斤，幫助真善美啟能發展中心等弱勢團體。
民國93年起 每年募2500斤白米助弱
甘順發表示，他與已故真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘私交深厚，胡得鏘病逝後，他發願將會繼續幫忙，連胡得鏘的份也一起做！民國九十三年起，他每年捐贈五百台斤及募集二千五百台斤白米給真善美啟能發展中心等單位，幫助弱勢兒童及老人。
甘順發平日經營農機行，由於獅潭鄉老人多，且住處分散、經濟不寬裕，他常四處奔波為鄉內其他老農免費修農耕機，許多老人家知道他一直以來默默捐白米幫助弱勢，也一起捐米，順道感謝他平日的幫忙。
曾加入義消 並獲好人好事八德獎
甘順發曾加入義消行列，長達四十二年，深入火場救災，無怨無悔為地方付出，直到九十五年退休，曾獲警政署頒發消防榮譽獎章。甘順發擔任獅潭鄉警察之友會主任已十二年，協助維護地方治安辛勤付出。
民國五十六年，一名七十五歲失智老人昏倒在甘順發的店門口，因找不到親人，甘順發將老人收留，還蓋房子給他居住，照顧三餐，直到老人家九十三歲過世，處理後事的費用也全由他負擔，善行曾榮獲全國好人好事「八德獎」殊榮。
真善美啟能發展中心五名院生代表，昨天到獅潭鄉感謝所有捐贈人的義舉，並跟獅潭鄉的老人家一起泡茶言歡，還現場表演舞蹈，讓長輩們笑開還懷，表達對獅潭鄉長輩們的愛心與關懷。
甘順發說，真正的快樂是付出，真正的擁有是捨得，只要能力所及，未來會持續做下去。
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