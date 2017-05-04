| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉募白米助憨兒 8旬翁13年不輟

2017-05-04

〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕八十三歲的苗栗縣獅潭鄉民甘順發，平日默默行善濟助弱勢，被鄉親鄰里誇讚是「大善人」。甘順發有感於鄉民大多年事已高，且生活較不寬裕，常四處免費幫忙修繕農耕機具，更連續十三年捐助及募集白米，總計超過五萬台斤，幫助真善美啟能發展中心等弱勢團體。

民國93年起 每年募2500斤白米助弱

甘順發表示，他與已故真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘私交深厚，胡得鏘病逝後，他發願將會繼續幫忙，連胡得鏘的份也一起做！民國九十三年起，他每年捐贈五百台斤及募集二千五百台斤白米給真善美啟能發展中心等單位，幫助弱勢兒童及老人。

甘順發平日經營農機行，由於獅潭鄉老人多，且住處分散、經濟不寬裕，他常四處奔波為鄉內其他老農免費修農耕機，許多老人家知道他一直以來默默捐白米幫助弱勢，也一起捐米，順道感謝他平日的幫忙。

曾加入義消 並獲好人好事八德獎

甘順發曾加入義消行列，長達四十二年，深入火場救災，無怨無悔為地方付出，直到九十五年退休，曾獲警政署頒發消防榮譽獎章。甘順發擔任獅潭鄉警察之友會主任已十二年，協助維護地方治安辛勤付出。

民國五十六年，一名七十五歲失智老人昏倒在甘順發的店門口，因找不到親人，甘順發將老人收留，還蓋房子給他居住，照顧三餐，直到老人家九十三歲過世，處理後事的費用也全由他負擔，善行曾榮獲全國好人好事「八德獎」殊榮。

真善美啟能發展中心五名院生代表，昨天到獅潭鄉感謝所有捐贈人的義舉，並跟獅潭鄉的老人家一起泡茶言歡，還現場表演舞蹈，讓長輩們笑開還懷，表達對獅潭鄉長輩們的愛心與關懷。

甘順發說，真正的快樂是付出，真正的擁有是捨得，只要能力所及，未來會持續做下去。

廣告
  • 八十三歲苗栗縣獅潭鄉民甘順發（左），募白米助憨兒十三年不輟。（記者蔡政珉攝）

    八十三歲苗栗縣獅潭鄉民甘順發（左），募白米助憨兒十三年不輟。（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
學者：串連景點 別讓遊客「路過」

對於網友酸批桃園難玩、難吃，中壢區萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁表示，市府除了持續推動各項人文活動外，也應設計串連周邊景點的優質行程，吸引外地遊客「深度玩桃園，不要又是路過」，才能改善桃園…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：〈北部〉募白米助憨兒 8旬翁13年不輟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.