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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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〈北部〉農地違建集團化 大型營業型先查

2017-05-04

〔記者邱奕統／桃園報導〕台北市、新北市近來有違建集團入侵桃園市，利用假日在數天內以搶建方式，在農地興建違章倉儲或工廠，市長鄭文燦昨天在市政會議宣示兩大處理原則，針對大型營業型違規使用農地，將優先列為查處對象，另對於一定面積且未造成公安或公共利益危害的自用型違建，採取列案列冊的方式。

鄭文燦表示，對於農地違建，將在這兩個原則下，以個案重點打擊方式達到遏阻效果，來自新北市的違建集團利用假日，在數天內以搶建方式搭建完成，這是蓄意違規，一定要禁止；至於興建中的違建也採取「即報即拆」原則，若是已興建完成的違建物，可透過空照圖比對，調查是否為數日內搶建，若屬搶建型的違建，而且是大型營業型農地違建倉儲或工廠，將優先查處。

自用型且無危害列冊

他說，一般的民生型、農用型、自用型，而且在一定面積以下的農地違建，並沒有造成公安或公共利益的危害，或有法令趕不上社會需求的疑義，市府會採取列案列冊的方式處理。

鄭文燦表示，新北市新莊副都心、泰山及塭仔圳的開發，造成物流倉儲業向桃園市集中，市府對於合法廠商會全力輔導，並協助取得土地、建照及使用執照，但不歡迎違規的大型倉儲，也絕不容許大型違建倉儲南下桃園。

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