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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉護理學弟妹「加冠」 「張君雅小妹妹」打氣

2017-05-04

簡嘉芸 就讀新生醫專護理科4年級

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕「張君雅小妹妹，恁家ㄟ泡麵已經煮好了，恁阿嬤限妳一分鐘內趕緊回去呷…！」這句當年紅透大街小巷的廣告詞，捧紅了泡麵廣告中的爆炸頭小女生，昔日的「張君雅小妹妹」，如今已是荳蔻年華的簡嘉芸，目前就讀龍潭區新生醫專護理科四年級，她昨天參加學弟妹的「加冠禮」，共勉「未來在護理界幫助更多人」。

「張君雅小妹妹」簡嘉芸，已不再留爆炸頭，她和其他女學生一樣，將頭髮紮進護理師的帽子裡，從略微豐腴的臉龐，仍看得出當年的討喜模樣；簡嘉芸昨天代表護理科四年級的學姊，參加二年級學弟妹的「加冠禮」，與學弟妹互相點燃對方手中的蠟燭，象徵薪火相傳。

簡嘉芸回憶說，小學一年級時被戲組人員選中拍攝廣告，小學四年級也客串偶像劇「惡作劇二吻」的拍攝工作，當年演員鄭元暢飾演醫師，讓她覺得醫師超酷、超帥，因此立志從事護理工作。

她表示，這些年學習護理相關知識也到醫院實習，面對照護病人的過程，感受到護理人員的使命感，有次在醫院實習時，病人沒認出她就是當年的「張君雅小妹妹」，對她不理不睬，但她仍悉心關懷對方，對方出院時，誠懇稱讚她：「妳真的很棒，謝謝妳一個月來的照顧！」讓她感受到從事護理工作的成就感，一切的辛苦都值得了。

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  • 「張君雅小妹妹」簡嘉芸（左）參加學弟妹的「加冠禮」。（記者周敏鴻攝）

    「張君雅小妹妹」簡嘉芸（左）參加學弟妹的「加冠禮」。（記者周敏鴻攝）

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