〈北部〉鼓勵學客語 規劃各母語認證加分

2017-05-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府客家事務局局長蔣絜安昨天在市議會工作報告時表示，客語認證人數逐年減少，為了讓客語向下扎根，已和教育局協商，先補足學校客語教學的時數，另針對母語認證建立加分機制，未來將納入國中畢業生的超額比序，內容包含各族群的母語，讓學生更有意願學習母語。

市議員謝彰文指出，這兩年來，客語能力認證人數逐年遞減，尤其是學生部分，雖然免報名費，但去年一三九所學校只有一千四百位學生報名，平均一校僅約十人的比例太低，她建議提高獎勵金，提高客語傳承能量，「莫忘祖宗言」。

市議員黃景熙也說，花蓮、高雄已將客語認證納入升高中的超額比序，桃園也可以跟進，參考原住民必須要通過母語認證，考試才能加分的作法，客家母語認證也可建立類似的加分機制。

市議員萬美玲、周玉琴也認為，學生客語認證人數逐漸減少，這對客家族群發展是很嚴重的問題，市府要想辦法讓母語扎根。

蔣絜安說，少子化加上升學壓力，是客語認證學生數越來越少的兩大原因，已將客家母語教育向下延伸至幼兒園及家庭；至於母語認證的加分，目前規劃的方向是將各族群母語都納入超額比序加分，正與教育局研議中。