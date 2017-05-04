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〈北部〉八德客家廣場 使用率低雜草生

2017-05-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕耗資一千萬元興建的八德區客家文化廣場占地四三六坪，但成立八年來，客家團體使用意願不高，市議員呂淑真昨天在市議會質詢時，要求活化、開放給更多民眾使用，不要變成「蚊子廣場」；客家事務局局長蔣絜安表示，八德客家文化廣場因為地點偏僻才導致使用率低，未來會活化成公園，另外在市區覓地興建客家文化會館或廣場。

耗資千萬 地點偏僻擬改為公園

呂淑真表示，客家文化廣場是升格前、由八德市公所在九十八年爭取當時的國有財產局撥用榮興段一四○五、一七一○地號土地，規劃為客家文化廣場，當時的縣府補助六百萬元、市公所自籌四百萬元，廣場以開放空間為主，還有涼亭、舞台，但長期乏人問津、雜草叢生，使用率低已淪為「蚊子廣場」。

她表示，八德區有原住民會館、馬祖會館，客家文化廣場卻落得這樣的下場，市府要好好檢討。

蔣絜安表示，八德區客家文化廣場位於大興路一二六六號，地理位置偏僻，民間社團使用意願不高，客家事務局定期派員維護，未來會另覓適當地點興建客家文化會館，現有的客家文化廣場用地將活化成為公園。

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  • 八德客家文化廣場乏人問津，雜草叢生。（記者謝武雄攝）

    八德客家文化廣場乏人問津，雜草叢生。（記者謝武雄攝）

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