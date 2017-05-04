〈北部〉人員未到位 桃市客家基金會6月才開張

2017-05-04

去年12月揭牌隔天就關門 議員譏詐團

〔記者謝武雄／桃園報導〕多位藍營市議員昨天在市議會質詢時批評說，去年十二月十四日才風光揭牌的客家文化基金會，成立當天門庭若市，市府很多主管到場，沒想到隔天就大門深鎖、人去樓空，「根本是詐騙集團」；客家事務局長蔣絜安解釋說，因為聘請的工作人員尚未到位，客家文化基金會業務由客家事務局暫代，等人員六月到位後，辦公室才會啟用。

市議員魯明哲指出，他日前到位於中壢區青年事務局洽公，發現設在樓上的客家文化基金會辦公室大門深鎖，詢問才知竟在揭幕第二天就關門了，他抨擊市府的做法根本是詐騙集團；市議員梁為超也批評說，既然人員未到位，就不該急著揭牌，讓民眾感覺很不好，政府只會做揭牌搶功的事，後續的事情卻沒有作為。

2年預算3500萬 基金會被批動作慢吞吞

市議員舒翠玲指責說，市府去年編列三千萬元給客家文化基金會，今年又編列五百萬元，但客家文化基金會動作慢吞吞，根本對不起市民，客家文化基金會明年要將辦公室遷入第一市場，但第一市場要到後年才完工，這樣規劃太不用心，而且基金會廿一席董事、六席監事，市府主管共佔十三席，大部分都不會講客語，實在「落漆」。

蔣絜安表示，客家文化基金會已經選出董事、監察人，揭牌儀式主要是召告各界「基金會已經成立」的訊息，由於工作人員尚未到位，目前業務由客家事務局人員兼任，辦公室才會暫時關閉，至於明年遷入第一市場，主要用意是爭取中央的預算。

副市長游建華表示，市府主管擔任董事、監察人，主要是與基金會業務有接觸的局處，有協助業務推動的功能性。