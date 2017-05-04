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〈北部〉腸病毒升溫 花蓮急診就診率比全國高

2017-05-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕腸病毒進入流行高峰期，花蓮縣雖未傳出併發重症案例，但近三週的急診就診率平均高出全國數值，分別為千分之一．三五、五．八二及四．五七；花蓮縣衛生局表示，腸病毒疫情略有升溫，呼籲教（托）育機構及家長，應加強腸病毒防疫措施。

花蓮縣國小、幼托園所自元月份起，因腸病毒停班、停托數總計十一班次，目前仍有一班停課中，預計八日恢復上課，合計感染人數逾廿人，加上近三週急診就診率高出全國平均數值，引起衛生局高度重視。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，依衛福部疾病管制署監測資料顯示，自四月三日到廿三日止，全國急診就診率分別為千分之一．五八、一．九三及一．五，花蓮則有千分之一．三五、五．八二及四．五七，腸病毒疫情略有升溫。

他強調，截至目前雖無併發重症案例，但因腸病毒即將進入流行高峰期，感染機會也將受到同儕團體間的互動頻繁而提高，提醒教（托）育機構應加強腸病毒防疫措施，學童入園前務必量測體溫、手部清潔並檢查手部及口腔。

門諾醫院小兒科主任吳俞哖表示，目前花蓮雖未出現腸病毒疫情大流行，但門診已陸續有幼童及學童就診，呼籲家長隨時注意孩子的健康狀況，保持正確溼、搓、沖、捧、擦的洗手習慣，千萬不能輕忽腸病毒的危險性。

吳俞哖說，一般常見的腸病毒症狀為發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍、手掌和腳掌出疹子或長水泡等，大約七至十天就能痊癒，但一旦出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促等症狀，就有可能是屬於重症前兆，應儘速送醫治療。

花蓮縣衛生局表示，使用酒精消毒對腸病毒的效果有限，建議以市售含氯五至六％濃度的漂白水，以一比一百的比例稀釋攪拌均勻後，擦拭常接觸物體的表面進行重點性消毒，才能有效提升消滅腸病毒的效果。

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  • 師生勤洗手，是預防腸病毒疫情大流行的方法之一。（記者王峻祺攝）

    師生勤洗手，是預防腸病毒疫情大流行的方法之一。（記者王峻祺攝）

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