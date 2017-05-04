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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：斑腿樹蛙

2017-05-04

斑腿樹蛙體型細長，長5到7公分，吻較尖、身體修長，背部呈現褐色，有縱紋、Ｘ或又形紋，大腿內側也有花紋，網紋呈黑底白點，叫聲是微弱「嘎嘎嘎」聲音，繁殖期10個月，母蛙每次可產下500顆卵，1年可產5次。

斑腿樹蛙原生地分布在中國華南地區、東南亞一帶，香港也有牠的蹤影，台灣最早是2006年在彰化縣田尾鄉被發現通報，棲息地集中於菜園、果園、公園等人為環境，通常在晚上活動，白天躲在樹上、灌叢或排水管。（記者簡惠茹整理）

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標題：〈北部〉小檔案：斑腿樹蛙


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