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〈北部〉外來種斑腿樹蛙入侵 宜蘭淪陷
2017-05-04
冬山淋漓坑現蹤 估數量30到40隻
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭原是台灣最後四個未被外來種斑腿樹蛙攻陷的縣市，沒想到上個月破功，國立東華大學副教授楊懿如說，斑腿樹蛙嚴重侵襲原生種蛙類棲息地，入侵後的生態環境，族群數量恐占蛙類的六十％。
二○○三年起，東華自然資源與環境學系副教授楊懿如成立台灣兩棲類保育志工團隊，宜蘭團隊志工李佳翰說，上週接獲通報，指冬山鄉淋漓坑出現斑腿樹蛙蹤影，估計數量有三十到四十隻，歷經多年後宜蘭也「淪陷」。
威脅布氏樹蛙生存 暫捕捉移除
楊懿如說，斑腿樹蛙與原生種布氏樹蛙生態習性相似，雙方會產生競爭，斑腿樹蛙一年可產卵五次，一次生下五百到一千顆，一年更有十個月繁殖期，反觀布氏樹蛙一次產卵四百多顆，繁殖期僅五月到九月，斑腿樹蛙入侵後，已威脅布氏樹蛙的生存。
「最嚴重的區域，斑腿樹蛙占青蛙數量的六十％！」楊懿如說，斑腿樹蛙影響較大的地區，包含菜園、竹林、住家，研究團隊曾在新北市八里區發現，斑腿樹蛙占當地蛙類的六十％，原生蛙種淪為弱勢。
李佳翰說，斑腿樹蛙常會依附在水生植物上移動，冬山鄉現蹤地點有新種水生植物，不排除斑腿樹蛙隨著水生植物移入宜蘭，暫以捕捉移除方式驅離。
楊懿如說，新北市八里區歷經四年移除，斑腿樹蛙數量已經降低到三十到四十％，由於斑腿樹蛙和布氏樹蛙外型相似，很容易誤抓，有心協助者不妨加入志工團隊接受訓練，再幫忙清除，避免外來種持續擴散，危害本土蛙類生態。
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