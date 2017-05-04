快訊PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
〈北部〉苑裡標售鎮有地 無爭議空地優先
2017-05-04
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所在通霄警分局苑裡分駐所旁有一塊鎮有地，面積約兩百卅坪，公所有意標售，不少鎮民表達「保留菁華地」訴求，鎮有地上建築物承租戶甚至前往苑裡鎮代會請願，盼能不要賣或是讓承租戶優先承購。苑裡鎮公所決定，把鎮有地的空地與建築物分割後，優先標售無爭議的空地，也保障原承租戶權益。
「為了活絡財源，在目前市價正高時標售，對苑裡才有利。」苑裡鎮長杜文卿表示，鎮公所不會賤賣，但是保留商業區用地，空著當停車場太浪費，所以才規劃標售。由於鎮民代表會決議「有糾紛不能標售」，所衍生糾紛主因是在鎮有地上建築物承租戶，經過與現有建築承租戶攤商召開協調會，以及承租戶前往鎮代會提起人民請願案後，爭議點主要在「擁有優先承購權」。
杜文卿指出，鎮公所因此規劃將該鎮有地分割，與攤商沒有爭議的空地先公開標售，至於現有建築物部分，等到空地標售出去，擁有優先承購的承租戶，鎮公所將會用相同價格賣給承租戶，屆時再看承租戶有無意願優先承購。
杜文卿說，要求同樣價格售與承租戶也是考慮公平原則，不然太便宜恐怕會有圖利嫌疑，如果承租戶不想承購，打算繼續承租，鎮公所也會調漲租金。
有鎮民認為還是不要賣掉菁華地好，畢竟不知道未來標售出去後會如何改變？也有鎮民指出，如果鎮有地賣出後，可以引進其他商家進駐，吸引更多人潮，盼有利於苑裡鎮整體發展，也希望鎮公所好好規劃。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
學者：串連景點 別讓遊客「路過」
對於網友酸批桃園難玩、難吃，中壢區萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁表示，市府除了持續推動各項人文活動外，也應設計串連周邊景點的優質行程，吸引外地遊客「深度玩桃園，不要又是路過」，才能改善桃園…
網友回應
熱門新聞
- 補習班追問林奕含案「怎麼回事？」 陳星回答...
- 獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Detained activist’s wife to focus on international help
- 自由廣場》sharenting 父母應謹慎分享孩子照片
- 等i8問世？上季iPhone銷量差
- 被爆帶妹上摩鐵 春風竟稱純xx
- 樂金供貨三星生變 友達、群創受惠
- 〈健康充電站〉攝護腺癌衛教講座
- 法務部：狼師犯案 有方向就會辦
- 6人無照騎車相揪飆雪隧 4男2女車禍2人傷
- 北市光復路下陷封閉 鄰近建物傾斜一度超過警戒值
- 獵殺「大王」行動 各方重兵佈陣
- 法國男神路易卡瑞 男女通殺
- 科技部4年20億 催生機器人創新基地
- 〈謠言終結站〉肌梗塞快就醫 咳10秒自救沒根據
- 中油林園四輕廠跳? 燃燒塔烈焰衝天
- 俄反對派領袖「綠臉」控訴 普廷害人險失明
- 檀島咖啡今試營運 蛋撻必嘗
- 蔡英文拋兩岸「三新」 盼有結構性合作
- 台灣球迷有福了！訪阪神主場送球衣
- 入闈人員列責任制 法部駕駛暫緩
- 戴奧辛管控 農委會擬從飼料著手
- 10槍打死黑幫 判賠443萬
- 王令麟涉掏空東森酒店16億 北檢偵辦
- 秀智潤娥紅毯肩情搶鏡
- 車震高一女 補教狼師被起訴
- 「不是女的就揍妳」失控男恐嚇高鐵女車長 拘役30天
- 解剖「大王」》打球像哈波 甩棒不是耍帥
- 解剖「大王」》狙擊第一球! 左右投都剋不住
- 快攻得29分 勇士擊潰爵士
- 偏心逆跳日期 獨一浪漫蝶舞
- 不滿預算協商版 川普嗆政府關門又改口
- 中國阻我參與ＫＰ大會 陸委會抗議
- 徐佳瑩露南半球 韋禮安補槍說....
- 有前夫挺真好 鄭宜農車會楊大正做這件事
- 韓國部落客在京都餐廳 被罵「F*ck you Korean」
- 風力逾10級 4處國道封路
- 春夏(解放Bra)大戰 (輕)(透)(涼)升級+
- 中國反貪舵手王岐山 被爆加州買1.6億豪宅
- 希拉蕊︰普廷與柯米 害我敗選
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉苑裡標售鎮有地 無爭議空地優先
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分