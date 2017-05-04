〈北部〉苑裡標售鎮有地 無爭議空地優先

2017-05-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所在通霄警分局苑裡分駐所旁有一塊鎮有地，面積約兩百卅坪，公所有意標售，不少鎮民表達「保留菁華地」訴求，鎮有地上建築物承租戶甚至前往苑裡鎮代會請願，盼能不要賣或是讓承租戶優先承購。苑裡鎮公所決定，把鎮有地的空地與建築物分割後，優先標售無爭議的空地，也保障原承租戶權益。

「為了活絡財源，在目前市價正高時標售，對苑裡才有利。」苑裡鎮長杜文卿表示，鎮公所不會賤賣，但是保留商業區用地，空著當停車場太浪費，所以才規劃標售。由於鎮民代表會決議「有糾紛不能標售」，所衍生糾紛主因是在鎮有地上建築物承租戶，經過與現有建築承租戶攤商召開協調會，以及承租戶前往鎮代會提起人民請願案後，爭議點主要在「擁有優先承購權」。

杜文卿指出，鎮公所因此規劃將該鎮有地分割，與攤商沒有爭議的空地先公開標售，至於現有建築物部分，等到空地標售出去，擁有優先承購的承租戶，鎮公所將會用相同價格賣給承租戶，屆時再看承租戶有無意願優先承購。

杜文卿說，要求同樣價格售與承租戶也是考慮公平原則，不然太便宜恐怕會有圖利嫌疑，如果承租戶不想承購，打算繼續承租，鎮公所也會調漲租金。

有鎮民認為還是不要賣掉菁華地好，畢竟不知道未來標售出去後會如何改變？也有鎮民指出，如果鎮有地賣出後，可以引進其他商家進駐，吸引更多人潮，盼有利於苑裡鎮整體發展，也希望鎮公所好好規劃。