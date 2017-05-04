〈北部〉新竹難玩難吃？ 縣市政府卯勁推好料
〔記者王駿杰、蔡孟尚／新竹報導〕網路上不時有人貼文：「新竹難玩又是美食沙漠…」，讓新竹縣、市政府都很不服氣！
竹市推美食書 帶領民眾體驗
新竹市政府表示，每年都編印觀光地圖，註記景點與美食資訊，市府網站與臉書也有資訊供民眾參考，市長林智堅並分享美食口袋名單說，許多好滋味隱藏在巷弄中，市府將推出屬於新竹市在地好滋味的美食書帶領民眾體驗。
竹縣拍微電影 介紹美景美食
新竹縣文化局長張宜真說，文化局去年製作微電影「汽水瓶裡的約定」介紹地方美景美食，網友看過後再來新竹縣玩，相信會有不同感受。
市長林智堅 親自分享巷弄美食
林智堅說，他從小在新竹市長大，藏在巷弄中的美食不只好吃，還有濃濃人情味，如水哥早餐（牛肉飯糰）、銅板美食饅頭肉排蛋、東山街燒餅屋香酥的手工燒餅、石家魚丸（包餡魚丸湯、骨肉魚丸湯）、榮記客家湯圓、中央路老王記小館與世界街綜也蔬食（泡菜番茄拉麵）等。
市府城市行銷處長顏章聖說，好不好玩見仁見智，但青青草原北台戶外最長的磨石子溜滑梯， 連樂團「五月天」拍攝ＭＶ也到此取景；市中心中央公園是市民溜小孩熱點；去年開放體驗的青草湖立式划槳板SUP運動掀起排隊熱潮。
張宜真說，微電影「汽水瓶裡的約定」 光YouTube影音網站上傳迄今就有多達上萬次觀看，片中的曬柿餅、逛市場、吃粄條等橋段更吸引不少網友看片後來找在地美食。
張宜真說，內灣、北埔這兩條老街假日遊客多到塞車，最近文化局結合客家桐花祭推出的「桐花．社區輕旅行」十二主題路線也大受歡迎， 可知肯定新竹縣風光的遊客相當多。
張宜真說，縣府每季都會編印一本「好客竹縣」，內容包括當季的活動、風景、遊程推薦與在地美食介紹，縣府網站上也有相關資訊，參考就可知道新竹縣哪邊好吃、哪邊好玩，「不必怕踩到地雷！」
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對於網友酸批桃園難玩、難吃，中壢區萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁表示，市府除了持續推動各項人文活動外，也應設計串連周邊景點的優質行程，吸引外地遊客「深度玩桃園，不要又是路過」，才能改善桃園…
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