〈北部〉永平工商開課 輔導觀音民宿

2017-05-04

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕觀音區蓮花園休閒園區去年劃定為休閒農業區，面積五九二公頃，區內的許多農舍正轉型設立民宿，可望帶動觀音區的觀光發展；市府觀光旅遊局委由楊梅區永平工商舉辦輔導課程，希望以觀音在地特產「蓮花、蓮子、蓮藕」為休閒主題，提升民宿的觀光餐飲品質。

去年劃定為休閒農業區後，目前已有林家古厝、蓮荷園與捷美通過設立休閒農場，第一家民宿康莊蓮園也已設立，另有阿昌民宿、蓮荷園民宿申請中。觀旅局人員表示，觀音區的大崛、藍埔、上大、金湖、大同等里，因土地放寬限制，正興起發展農業休閒產業的新熱潮。

市府也鼓勵民宿申請並輔導經營，委由永平工商舉辦為期兩天的「民宿餐飲暨房務」輔導課程，由觀光科、餐飲科老師協助研發特色餐點，例如泰式、港式、義式、中式等不同作法的「蓮花餐」，讓特色餐飲成為當地民宿的競爭優勢；校長黃耀祿說，課程也訓練民宿業者服務與營運的相關技能，增加民宿接待遊客的能量。