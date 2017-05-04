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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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〈北部〉學者：串連景點 別讓遊客「路過」

2017-05-04

〔記者周敏鴻／中壢報導〕對於網友酸批桃園難玩、難吃，中壢區萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁表示，市府除了持續推動各項人文活動外，也應設計串連周邊景點的優質行程，吸引外地遊客「深度玩桃園，不要又是路過」，才能改善桃園的觀光負評。

健行科技大學國企系觀光休閒組助理教授兼系主任莊育詩也認為，桃園市有趣的人文活動很多，例如桃園農業博覽會、龍岡米干節等，若能從遊客的角度設計「小吃之旅」、「手創品尋寶」一日遊或二日遊行程，讓遊客除了參加主題活動，也能依循特色行程暢遊桃園其他景點，有助於翻轉網友的負面印象。

莊育詩說，仰賴天然美景的觀光資源有其侷限，自然風景再美，遊客看了一、兩次就很難再來，因為「我去過了、看過了！」市府應廣泛培育導覽員規劃「桃園深度旅遊」，讓遊客認識石滬的保育、老屋的歷史等，用人文、產業創造桃園觀光無限的多元性。

莊哲仁分析，桃園市除近年來各地的社區營造、人文活動也都很興盛，頗有看頭，卻始終未能在網路上獲得網友青睞，都是市府應努力改進的方向。

莊哲仁建議，許多大專院校都有外國學生，若能規劃活動讓他們多多參與、認識桃園，藉由他們的筆墨向自己的國家宣傳，吸引國際遊客來台後，桃園的自然美景與豐富的人文活動，絕對有實力從國際紅回台灣。

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學者：串連景點 別讓遊客「路過」

對於網友酸批桃園難玩、難吃，中壢區萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁表示，市府除了持續推動各項人文活動外，也應設計串連周邊景點的優質行程，吸引外地遊客「深度玩桃園，不要又是路過」，才能改善桃園…

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