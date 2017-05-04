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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉網友又酸難玩 市府：桃園景點很熱門

2017-05-04

認有人未體驗 仍留舊印象

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市去年曾被網友評為「十大難玩縣市」榜首，未料在勞動節三天連假，又被部分網友批評沒美食又不好玩；對此，市府觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園的觀光發展愈來愈好，部分民眾沒有實際到桃園體驗，仍停留在傳統印象中，網路酸民的評論不負責任，市府會持續開發觀光、宣傳，讓全國民眾了解桃園很好玩。

網友這幾天批評說，「桃園看似有景點，但各景點的距離都很遠，去了也不好玩」、「桃園稱第二，連太平島都不敢稱第一」、「桃園真慘，光是中壢，不知被鄉民酸幾千次了XD」。

觀光策略 以活動帶來人潮

楊勝評表示，桃園的觀光一直在進步，根據統計，全國討論最多的十大景點中，大溪與石門水庫分居第四名、第九名，桃園的觀光發展策略是以活動帶來人潮，每月都有大型活動，以目前新屋區正在舉辦的農業博覽會為例，在勞動節的三天連假吸引近五百萬人次參觀，市內各風景區這三天連假也吸引超過十萬人次觀光，「數字會說話」，說明桃園的觀光景點非常熱門。

他說，桃園市已建置線上旅遊服務「桃園自在遊」，讓民眾使用手機等行動裝置或網路，即時隨選、報名行程，目前有五大主題、十二條路線上架，從四月底啟用至今已服務近千人次，未來還將陸續推出各具特色的精彩遊程，朝每季至少五條特色遊程發展。

線上旅遊服務 續推新遊程

楊勝評說，桃園市很多地方都適合觀光旅遊，健行、親山有虎頭山、五酒桶山等步道，購物中心、百貨密集也適合血拼，乳姑山、大古山的夜景更是有名，未來會加強行銷既有的景點，並積極開發新的景點，例如即將完工的羅浮溫泉等，同時配合機場捷運通車，在沿線捷運站規劃輕旅行路線，例如A8、A21站是購物路線，A10、A11站以生態旅遊為號召，未來也將持續開發機捷各站景點，並與交通局等單位研議，整頓桃園、中壢火車站，塑造桃園門戶形象。

議員指出 復興缺大眾運輸

復興區籍的市議員陳瑛表示，桃園市的觀光景點大多集中在復興山區，但公共運輸無法配合觀光，觀光精華地帶如拉拉山、巴陵等，無大眾交通工具可以抵達，多少影響觀光發展。

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  • 議員認為，拉拉山、巴陵等景點，無大眾交通工具可以抵達，多少影響觀光發展。（資料照，記者李容萍攝）

    議員認為，拉拉山、巴陵等景點，無大眾交通工具可以抵達，多少影響觀光發展。（資料照，記者李容萍攝）

  • 市府表示，桃園的觀光一直在進步，全國討論最多的10大景點中，大溪就居第4名，此外石門水庫也排第9名。（觀旅局提供）

    市府表示，桃園的觀光一直在進步，全國討論最多的10大景點中，大溪就居第4名，此外石門水庫也排第9名。（觀旅局提供）

  • 觀旅局推薦桃園十大必遊景點

    觀旅局推薦桃園十大必遊景點

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